Συνελήφθη στην Αθήνα 26χρονος Τούρκος με διεθνές ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στη σύλληψη ενός 26χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα από τις αρχές της Τουρκίας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, κατηγορούμενος για σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα στην πατρίδα του.

Η επιχείρηση σύλληψης στην Αθήνα

Η σύλληψη του 26χρονου αλλοδαπού πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ, μονάδας που ειδικεύεται στον εντοπισμό και τη σύλληψη καταζητούμενων προσώπων. Η επιχείρηση έλαβε χώρα το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου, σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, όπου ο Τούρκος υπήκοος είχε εντοπιστεί από τις διωκτικές αρχές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή και στη συνέχεια στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος είχε εκδοθεί σε βάρος του διεθνές ένταλμα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης αποτελεί μέρος των προσπαθειών των ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση της διεθνούς εγκληματικότητας και τη συνεργασία με ξένες διωκτικές υπηρεσίες.

Το διεθνές ένταλμα και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία, ο 26χρονος Τούρκος διωκόταν από τις Αρχές της Τουρκίας με διεθνές ένταλμα. Το ένταλμα αυτό αφορούσε την κατηγορία της σκοπούμενης ανθρωποκτονίας, ένα ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα που επισύρει αυστηρές ποινές.

Η έκδοση διεθνούς εντάλματος σημαίνει ότι οι τουρκικές αρχές είχαν ζητήσει τη σύλληψη του συγκεκριμένου ατόμου σε οποιαδήποτε χώρα εντοπιζόταν, προκειμένου να εκδοθεί και να δικαστεί για τις πράξεις που του αποδίδονται. Η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μην μένουν ατιμώρητα σοβαρά εγκλήματα.

Το περιστατικό στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 26χρονο Τούρκο σχετίζονται με ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη το έτος 2019. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας κατηγορείται ότι εκείνη τη χρονιά, στην πόλη Εσκισεχίρ της Τουρκίας, ενεπλάκη σε μια βίαιη επίθεση.

Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πολλαπλά και σοβαρά τραύματα στα θύματα, σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Η σοβαρότητα των τραυματισμών οδήγησε τις τουρκικές αρχές στην έκδοση του εντάλματος για σκοπούμενη ανθρωποκτονία.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Μετά τη σύλληψή του στην Αθήνα, ο 26χρονος Τούρκος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Εκεί θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Η ελληνική δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα έκδοσης από την Τουρκία, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και την ελληνική νομοθεσία.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας των αστυνομικών και δικαστικών αρχών στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ειδικά όταν πρόκειται για σοβαρά αδικήματα που διαπράττονται σε μία χώρα και οι φερόμενοι ως δράστες προσπαθούν να διαφύγουν σε άλλη. Η δράση του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ ήταν καθοριστική για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταζητούμενου.

Με πληροφορίες από: Topontiki