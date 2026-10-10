Σχολικές εκδρομές: Οι ευθύνες και οι προβληματισμοί εκπαιδευτικών και υπουργείου

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε προσφάτως στην έκδοση εγκυκλίου με διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο οργάνωσης και πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών. Παρά τις διευκρινίσεις, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, εστιάζοντας σε ζητήματα γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και την ανάληψη ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς.

Οι διευκρινίσεις του υπουργείου Παιδείας

Η πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, αν και αποσκοπούσε στη διευκόλυνση των διαδικασιών για τα σχολεία, φαίνεται πως δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα ως προς την πλήρη άρση των προβληματισμών. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υποστήριξε την Παρασκευή ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση έχει ως πρωταρχικούς στόχους την ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, παράλληλα με τη διαφάνεια στις διαδικασίες οργάνωσης των εκδρομών.

Σύμφωνα με την ίδια, η ανατροφοδότηση που έχει λάβει το υπουργείο μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, υποδεικνύει ότι οι διαδικασίες πλέον διευκολύνονται.

Οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, εξακολουθούν να εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το νέο πλαίσιο. Τα ζητήματα που θέτουν αφορούν κυρίως τη γραφειοκρατική επιβάρυνση που συνεπάγονται οι νέες διαδικασίες, καθώς και το εύρος της ευθύνης που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί.

Οι προβληματισμοί τους επικεντρώνονται στην ασφάλεια των μαθητών, των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τις εκδρομές, αλλά και των χώρων επίσκεψης. Ένα από τα αιτήματα των ομοσπονδιών είναι η δημιουργία ενός μητρώου πιστοποιημένων μεταφορέων, το οποίο θα διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Η θέση του διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο Ανδρέας Νιγιάννης, διευθυντής Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τη δυνατότητα βελτιώσεων στο ισχύον πλαίσιο, οι οποίες θα βασίζονται στην εμπειρία από την εφαρμογή του. Ο κ. Νιγιάννης εξήγησε ότι ο βασικός σκοπός της Υπουργικής Απόφασης είναι να «μπει τάξη σε ένα χαοτικό πεδίο δράσης», ενώ σημείωσε ότι στο νέο πλαίσιο έχουν ενσωματωθεί και προτάσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίες προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους.

«Όλα θα κριθούν στην εφαρμογή, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις, μέσα από εισηγήσεις, παρατηρήσεις που προέρχονται από τον εκπαιδευτικό χώρο», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Απόφαση κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Παράλληλα, αναγνώρισε τις δυσκολίες, αλλά και την ευθύνη που φέρουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη συνοδεία των μαθητών.

Ασφάλεια και γραφειοκρατία

Απαντώντας στην κριτική που αφορά την πρόσθετη γραφειοκρατία, ο κ. Νιγιάννης έδωσε έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης της προστασίας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. «Θεωρώ ότι προέχει η ασφάλεια. Και όσο περισσότερο βάζουμε διαδικασίες, τόσο περισσότερο βάζουμε δικλείδες ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη λειτουργία των επιτροπών που αναλαμβάνουν την οργάνωση των εκδρομών, ανέφερε ότι «επιτροπές για τις εκδρομές υπήρχαν πάντα στα σχολεία. Ήταν κάτι που γινόταν. Απλά τώρα γράφονται πρακτικά».

Όσον αφορά το αίτημα των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών για τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων μεταφορέων, ο ίδιος επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί τη συνεργασία και άλλων υπουργείων, πέραν του υπουργείου Παιδείας. Τέλος, αναγνώρισε το βάρος που επωμίζονται οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την οργάνωση και τη συνοδεία μαθητών σε εκπαιδευτικές δράσεις και εκδρομές.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr