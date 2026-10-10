Η φωτιά σε δύο βιοτεχνίες στο Αιγάλεω τέθηκε υπό έλεγχο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες, επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, στην περιοχή του Αιγάλεω. Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στους δύο επαγγελματικούς χώρους. Οι ζημιές που προκλήθηκαν εκτιμώνται ως τεράστιες, επηρεάζοντας σοβαρά τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε άμεσα μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, τριάντα πέντε πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος. Οι δυνάμεις αυτές εργάστηκαν εντατικά για την κατάσβεση των φλογών που είχαν τυλίξει τις δύο βιοτεχνίες. Ο αριθμός των πυροσβεστών υπογραμμίζει την έκταση και τη σοβαρότητα της κατάστασης που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.

Τους πυροσβέστες συνέδραμαν έντεκα οχήματα, τα οποία έφτασαν στον τόπο του συμβάντος για να ενισχύσουν το έργο της πυρόσβεσης. Η παρουσία τόσων οχημάτων ήταν καθοριστική για τη μεταφορά των απαραίτητων μέσων και την παροχή νερού. Επιπλέον, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Αυτό το εξειδικευμένο όχημα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, επιτρέποντας την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία ή την απομάκρυνση υλικών. Η συντονισμένη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων οδήγησε τελικά στον έλεγχο της κατάστασης, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά κτίρια.

Εκτεταμένες ζημιές και απομάκρυνση κατοίκων

Οι συνέπειες της πυρκαγιάς στις δύο βιοτεχνίες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στους επαγγελματικούς χώρους, με την έκταση αυτών να χαρακτηρίζεται ως τεράστια. Τα κτίρια των βιοτεχνιών υπέστησαν σημαντικές καταστροφές από τις φλόγες, επηρεάζοντας σοβαρά τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους. Η φωτιά άφησε πίσω της ένα τοπίο καταστροφής, με τις υλικές απώλειες να είναι μεγάλες.

Παράλληλα με την κατάσβεση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), προχώρησε στην άμεση απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονταν κοντά στα κτίρια. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και των πιθανών κινδύνων. Συγκεκριμένα, οι αρχές απομάκρυναν όσους πολίτες βρίσκονταν σε απόσταση έως και τετρακοσίων μέτρων από τα φλεγόμενα κτίρια. Η ζώνη ασφαλείας των 400 μέτρων δημιουργήθηκε για να προστατεύσει τους κατοίκους από τους καπνούς και την πιθανότητα επέκτασης ή άλλων κινδύνων.

Συνδρομή από τον Δήμο Αιγάλεω

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, σημαντική ήταν και η συνδρομή του Δήμου Αιγάλεω. Ο Δήμος παρείχε υδροφόρες, οι οποίες ενίσχυσαν την παροχή νερού στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η συμβολή των υδροφόρων ήταν κρίσιμη, καθώς εξασφάλισε την απρόσκοπτη τροφοδοσία νερού για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η συνεργασία των τοπικών αρχών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κρίθηκε απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού, αναδεικνύοντας τον συντονισμό μεταξύ των φορέων.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Μετά την κατάσβεση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Αυτό το ειδικό κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η παρουσία του κλιμακίου υποδηλώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το περιστατικό και την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στις δύο βιοτεχνίες του Αιγάλεω. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την έναρξη και την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: News.gr