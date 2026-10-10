Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρχές «ξεσκονίζουν» κάθε στοιχείο για να δοθούν περαιτέρω απαντήσεις. Έχει ήδη δεσμευτεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο διάπραξης άλλων αδικημάτων οικονομικού ενδιαφέροντος. Την ίδια στιγμή, η κόρη του ζεύγους κατέθεσε, αναφερόμενη στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και αποκαλύπτοντας τι βίωσε η ίδια.

Η κατάθεση της κόρης των γιατρών

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών κατέθεσε στον ανακριτή. Στην κατάθεσή της, υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση δύο φορές από τη μητέρα της.

Οι εκτιμήσεις του δικηγόρου της οικογένειας Μαζωνάκη

Για τις νέες αυτές εξελίξεις μίλησε το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου στο MEGA ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο κ. Λυκούδης χαρακτήρισε την κατάθεση της κόρης ως μια αναμενόμενη υπερασπιστική στρατηγική, η οποία στοχεύει στη μείωση του δόλου της 56χρονης γιατρού.

«Καταλαβαίνω ότι η κόρη τους εκλήθη και επιστρατεύτηκε για να υπερασπίσει τους γονείς της. Είναι για μένα κατανοητό και ανθρώπινο», δήλωσε ο δικηγόρος. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ποινικός κώδικας κατανοεί αυτή την ανάγκη οικείων να καταθέσουν, ακόμα και ψέματα, και γι’ αυτό μπορεί να τους απαλλάξει από κάθε ποινή. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να εκφράσει ακριβώς τις σκέψεις του αν δεν δει αποτυπωμένο σε έγγραφο το περιεχόμενο της κατάθεσης.

Ερωτήματα για την υπερασπιστική γραμμή

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την κατάθεση της κόρης. «Αν ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα πρέπει να δούμε αυτή η κατάθεση από ποια αποδεικτικά στοιχεία επιστηρίζεται», σημείωσε. Τόνισε πως, αν κάποιος λέει ότι έκανε κάτι, θα πρέπει να το υποστηρίζει με αποδείξεις.

Ο δικηγόρος συμπλήρωσε ότι η σκοπιμότητα της κατάθεσης είναι συγκεκριμένη και δεδομένη, καθώς «εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική και των δύο γονέων». Ο στόχος, όπως ανέφερε, είναι να «αποδυναμώσει, να μικρύνει την ένταση του δόλου της μητέρας της». Ο κ. Λυκούδης θέλει να διαπιστώσει εάν η κατάθεση είναι αληθής ή εάν πρόκειται για ένα υπερασπιστικό κατασκεύασμα.

Παραλείψεις και εγκληματικές ενέργειες

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης έκανε μια παρατήρηση χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα: «όταν κάποιος κακοποιεί τα παιδιά του γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι εκπαιδευτικό και θα τα κάνει καλύτερα παιδιά, δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο. Είναι παράνομο». Επεσήμανε ότι αν κάποιος κάνει κάτι τέτοιο στα δικά του παιδιά, δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει και στα παιδιά των άλλων, θέλοντας να καταστήσει κατανοητό το τι συμβαίνει στην υπόθεση.

Επιπλέον, ο δικηγόρος ανέφερε ότι «μία σειρά εγκληματικών ενεργειών έγιναν στον Γιώργο Μαζωνάκη», μεταξύ των οποίων ήταν και η παράλειψη λήψης του ιατρικού του ιστορικού. Αντίθετα, στην περίπτωση της κόρης της, η μητέρα της γνώριζε το ιατρικό της ιστορικό.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr