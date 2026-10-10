Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (10/10) σε δύο βιοτεχνίες που βρίσκονται επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω. Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου, τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην απόφαση για προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων από το σημείο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι ζημιές

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, τυλίγοντας στις φλόγες δύο βιοτεχνίες στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Αιγάλεω. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το υψηλό πυροθερμικό φορτίο είχε ως αποτέλεσμα τα κτίρια να υποστούν εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, η επιχείρηση υπέστη σοβαρές φθορές, με τη φωτιά να παρουσιάζει αναζωπυρώσεις ακόμη και μετά τις 03:30 τα ξημερώματα. Οι εκτεταμένες ζημιές στα κτίρια κατέστησαν αναγκαία τη λήψη περαιτέρω προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών.

Επιχείρηση κατάσβεσης και δυσκολίες

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Ο Δήμος Αιγάλεω παρέχει συνδρομή με υδροφόρες, υποστηρίζοντας το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στο έργο τους. Τα υφάσματα και τα υπόλοιπα εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν εντός των βιοτεχνιών προκαλούσαν ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών, περιορίζοντας τη δυνατότητα προσέγγισης των εστιών της φωτιάς. Επιπλέον, η διαμόρφωση του χώρου δεν επέτρεπε την πλήρη ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η φωτιά είχε περιοριστεί στον χώρο των επιχειρήσεων και δεν διαφαινόταν κίνδυνος επέκτασής της στα παρακείμενα κτίρια. Οι πυροσβέστες πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού για την πλήρη κατάσβεση.

Προληπτική απομάκρυνση και συνδρομή αρχών

Λόγω των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν τα κτίρια εξαιτίας του υψηλού πυροθερμικού φορτίου, οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων από τις δύο βιοτεχνίες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για την ασφάλεια των πολιτών, δεδομένης της κατάστασης των κτιρίων.

Η διαδικασία της απομάκρυνσης των ατόμων που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), η οποία υποστηρίζει το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μαρτυρία κατοίκου και ατμοσφαιρική επιβάρυνση

Ένας κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος βρισκόταν μπροστά από την επιχείρηση, περιέγραψε τις στιγμές που αντιλήφθηκε την εκδήλωση της φωτιάς. Όπως δήλωσε, «γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ, δηλαδή, είχα πέσει να ξαπλώσω, γιατί έπιανα δουλειά από το πρωί, και ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα, στο εργοστάσιο, χαμός. Φλόγες, καπνοί».

Την ίδια ώρα, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να εκλύεται από το σημείο της πυρκαγιάς. Ο καπνός κινούνταν νότια, προς την περιοχή του Πειραιά, δημιουργώντας επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγάλεω και των γύρω περιοχών.

Διερεύνηση των αιτιών

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Το κλιμάκιο θα αναλάβει την εξέταση των δεδομένων και των στοιχείων από το σημείο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στις δύο βιοτεχνίες.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr