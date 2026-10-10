Η φωτιά σε βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε βιοτεχνία υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα, εντός του Δήμου Αιγάλεω. Το συμβάν προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στην επιχείρηση, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν τη γύρω περιοχή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα με ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και οι πρώτες στιγμές

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε μια βιοτεχνία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υφασμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή του Δήμου Αιγάλεω. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τη μία, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πολύωρης μάχης με τις φλόγες.

Λόγω της φύσης των υλικών που βρίσκονταν εντός της βιοτεχνίας, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Οι φλόγες ήταν ορατές, ενώ η ευρύτερη περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, στο σημείο έσπευσαν συνολικά 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα αρχικά, ενώ αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν φτάνοντας τα επτά οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τις ρίψεις νερού από ύψος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώθηκαν όχι μόνο στην κατάσβεση της φωτιάς εντός της βιοτεχνίας, αλλά και στην ασφάλιση της περιμέτρου. Ο λόγος ήταν η ύπαρξη άλλων επιχειρήσεων και κατοικιών σε κοντινή απόσταση, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο εξάπλωσης των φλογών σε γειτονικά κτίρια. Οι ρίψεις νερού συνεχίζονταν αδιάκοπα, καθώς η φωτιά εκδήλωνε αναζωπυρώσεις ακόμα και μετά τις 3:30 τα ξημερώματα.

Οι εκτεταμένες ζημιές και τα εύφλεκτα υλικά

Η βιοτεχνία υφασμάτων υπέστη πολύ μεγάλες φθορές από την πυρκαγιά, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται εκτεταμένες. Η παρουσία υφασμάτων, ως βασικό υλικό της επιχείρησης, συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση και την ένταση των φλογών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εντός της βιοτεχνίας υπήρχαν επίσης υγραέρια και αρκετές μπουκάλες, οι οποίες άρχισαν να σκάνε. Αυτό το γεγονός πιθανόν να επιδείνωσε την κατάσταση και να δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης, προσθέτοντας έναν επιπλέον κίνδυνο για τους πυροσβέστες.

Η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής

Ένας κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος, που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη βιοτεχνία, περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε. Όπως δήλωσε, γύρω στις δωδεκάμιση τα ξημερώματα, ενώ ετοιμαζόταν να ξεκουραστεί, άκουσε ένα «μπαμ μεγάλο».

«Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρόκειται για εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά υπάρχουν μέσα και υγραέρια, καθώς και «πολλές, πολλές μπουκάλες» που σκάγανε. Ο κάτοικος εξέφρασε επίσης το σοκ του, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται την επιχείρηση έχουν ασφάλειες.

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω των καπνών

Εξαιτίας της πυκνότητας των καπνών που «έπνιξαν» τη γύρω περιοχή, η Τροχαία χρειάστηκε να προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Η διακοπή εφαρμόστηκε στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Ελαιώνα, στον Δήμο Αιγάλεω.

Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών, καθώς η ορατότητα είχε περιοριστεί σημαντικά, ενώ παράλληλα διευκολύνθηκε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούσαν στο σημείο.

Με πληροφορίες από: Reader