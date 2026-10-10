Μεγάλες ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2026, σε βαφείο υφασμάτων και ρούχων στο Αιγάλεω. Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, και επεκτάθηκαν σε γειτονικό κτίριο που στεγάζει βιοτεχνία ένδυσης. Πριν την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Εκτεταμένες ζημιές και επέκταση των φλογών

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στο βαφείο υφασμάτων και ρούχων, προκάλεσε εκτεταμένες και ανεπανόρθωτες ζημιές. Οι φλόγες, με την έντασή τους, οδήγησαν στην ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, αφήνοντας πίσω τους ένα κατεστραμμένο τοπίο. Η σοβαρότητα της κατάστασης αυξήθηκε περαιτέρω, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε με ταχύτητα σε ένα διπλανό κτίριο, το οποίο φιλοξενεί βιοτεχνία ένδυσης.

Η επέκταση της πυρκαγιάς στο γειτονικό κτίριο, όπου στεγάζεται η βιοτεχνία ένδυσης, δημιούργησε πρόσθετες προκλήσεις για τις δυνάμεις κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν όχι μία, αλλά δύο εστίες φωτιάς ταυτόχρονα, σε ένα πυκνοκατοικημένο περιβάλλον, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση και να προστατεύσουν τις γύρω ιδιοκτησίες από την καταστροφική μανία των φλογών.

Ηχηρές εκρήξεις και κίνδυνος από φιάλες υγραερίου

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το σημείο του συμβάντος, λίγο πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις. Αυτό το στοιχείο καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και επικίνδυνη, καθώς υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Ένας κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος βρέθηκε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, περιέγραψε την εμπειρία του με αγωνία: «Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή είχα πέσει και να ξαπλώσω γιατί έπιανα και δουλειά από το πρωί και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο.»

Ο ίδιος κάτοικος πρόσθεσε ότι στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν φιάλες υγραερίου, οι οποίες προφανώς ήταν η αιτία των εκρήξεων που αναστάτωσαν την περιοχή. «Είναι εργοστάσιο υφασμάτων αλλά έχουν μέσα και υγραέρια απ’ ό,τι κατάλαβα και μπουκάλες που σκάγανε αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες,» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον σοβαρό κίνδυνο που εγκυμονούσε η παρουσία τους για τους πυροσβέστες και τους κατοίκους.

Η μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και οι συνδρομές

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο βαφείο του Αιγάλεω, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο. Συνολικά, 18 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν ακούραστα για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να περιορίσουν την καταστροφική της επέκταση στις γύρω περιοχές και κτίρια.

Στην δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και ένα υδροφόρο όχημα του Δήμου, παρέχοντας επιπλέον ποσότητες νερού, απαραίτητες για την αντιμετώπιση των φλογών. Επιπλέον, ένα βραχιονοφόρο όχημα πραγματοποιούσε συνεχείς ρίψεις νερού στη στέγη της βιοτεχνίας, προσπαθώντας να αποτρέψει περαιτέρω ζημιές και να περιορίσει τις φλόγες από ψηλά. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκε επίσης στην περιοχή για να προχωρήσει άμεσα στη διακοπή της ηλεκτροδότησης του κτιρίου, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιχειρούντων πυροσβεστών και αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.

Διακοπή κυκλοφορίας και μαρτυρίες κατοίκων

Λόγω της σοβαρότητας της πυρκαγιάς και της ανάγκης για απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος. Η διακοπή ίσχυσε από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Αιγάλεω, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των επιχειρούντων όσο και των πολιτών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κάτοικος που βρισκόταν μπροστά από τη βιοτεχνία περιέγραψε με ζωντανά λόγια την εικόνα της καταστροφής που αντίκρισε: «Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί.» Η έκπληξη και ο φόβος ήταν εμφανείς στα λόγια του, καθώς πρόσθεσε για την πρωτοφανή κατάσταση: «Πρώτη φορά είναι (που συμβαίνει κάτι τέτοιο), έχουν και ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα, δεν ξέρουμε, είμαστε κι εμείς σε ένα σοκ.» Η δήλωσή του αποτυπώνει το μέγεθος του σοκ που βίωσαν οι κάτοικοι της περιοχής από το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit