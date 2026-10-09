Ένας 32χρονος άνδρας δέχθηκε δολοφονική επίθεση από άτομα που αυτοπροσδιορίστηκαν ως νεοναζί, κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, 7 Οκτωβρίου, με τον 32χρονο να νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Οι δράστες, σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, του επεσήμαναν ότι τον επέλεξαν λόγω της αριστερής και αντιρατσιστικής του στάσης.

Η επίθεση κάτω από το σπίτι του θύματος

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 7 Οκτωβρίου, όταν οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο κάτω από την οικία του στην Ελευσίνα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο άνδρας δέχθηκε δύο πλήγματα, ένα στην κοιλιά και ένα στον θώρακα. Αμέσως μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει πλέον ανησυχία.

Ο 32χρονος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης. Αρχικά, οι δράστες του συστήθηκαν ως φασίστες, λέγοντάς του «είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια». Εκείνη τη στιγμή, το θύμα δεν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για δολοφονική επίθεση, θεωρώντας ότι οι δράστες είχαν έρθει «για να φωνάξουν και να φανούν».

Οι στιγμές της επίθεσης και η απόπειρα άμυνας

Σύμφωνα με την αφήγηση του 32χρονου, ένας από τους δράστες του επιτέθηκε, με τον ίδιο να καταφέρνει να αμυνθεί. Τότε, ο φασίστας άρχισε να φωνάζει στον φίλο του, «“σφάξ’ τον”, ούρλιαζε “δώσε τον”». Ο 32χρονος τόνισε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει την πρόθεση των δραστών να τον σκοτώσουν. «Δεν είχα καν στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ότι θα προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Θεωρούσα ότι θα κάνουν βλαχομαγκιές. Αλλά είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, εξέφρασε την έκπληξή του για την ώρα της επίθεσης, αναφέροντας: «Εγώ δεν το είχα υποψιαστεί ότι 16:10 θα έρχονταν να με σκοτώσουν κάτω από το σπίτι μου». Η μαρτυρία του υπογραμμίζει την απροκάλυπτη βία και την προμελετημένη φύση της ενέργειας, καθώς οι δράστες είχαν μαχαίρια στα χέρια τους.

Το κίνητρο: «Είσαι αριστερός και αντιρατσιστής»

Ο 32χρονος ρώτησε τους δράστες για τον λόγο που τον επέλεξαν ως στόχο. Η απάντηση που έλαβε ήταν σαφής και αποκαλυπτική των κινήτρων τους. «Του ρώτησα “γιατί εμένα;”. Μου είπε: “Εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Αν ξέραμε κάποιον άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον”», ανέφερε το θύμα. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και είχε ιδεολογικά κίνητρα, βασισμένα στις πολιτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις του 32χρονου.

Η επιλογή του συγκεκριμένου ατόμου, λόγω της δηλωμένης του ταυτότητας ως αριστερού και αντιρατσιστή, αναδεικνύει τον χαρακτήρα της επίθεσης ως πράξη μίσους. Οι δράστες φέρεται να επέλεξαν το θύμα τους με βάση τις δημόσιες θέσεις και την κοινωνική του δράση, όπως αυτές ήταν γνωστές σε αυτούς.

Το μοτίβο των φασιστικών επιθέσεων

Ο 32χρονος συνέδεσε την επίθεση που δέχθηκε με το ευρύτερο μοτίβο των φασιστικών επιθέσεων που πραγματοποιούνται από νεοναζί. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε στην περίπτωση του Παύλου Φύσσα, σημειώνοντας τις ομοιότητες στην τακτική των δραστών. «Αν θυμάστε και στον Παύλο Φύσσα είχαν πάει 20 άτομα, δεν είχαν πάει δύο. Τους είχε πλακώσει στις μπουνιές και χρειαζόταν να έρθει ο Ρουπακιάς να τον μαχαιρώσει στην καρδιά», δήλωσε.

Αυτή η σύγκριση υπογραμμίζει την εκτίμηση του θύματος ότι οι νεοναζί δρουν συχνά ομαδικά και με δολοφονική πρόθεση, ακόμη και όταν αρχικά φαίνεται να υπάρχει ανισορροπία δυνάμεων. Ο 32χρονος περιέγραψε τους δράστες ως «θρασύδειλους που λύνουν τις διαφορές τους προσπαθώντας να σκοτώσουν», τονίζοντας την οργανωμένη και βίαιη φύση των ενεργειών τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki