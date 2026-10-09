Τραγωδία στις Σέρρες: Πέθανε ο 49χρονος εργάτης μετά από πτώση από σκαλωσιά

Μια τραγική εξέλιξη είχε ένα εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή των Σερρών, καθώς ο 49χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί βαρύτατα, δεν κατάφερε να επιβιώσει. Το περιστατικό, το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε ως σοβαρό ατύχημα, μετατράπηκε σε εργατικό δυστύχημα με τον θάνατο του άτυχου άνδρα. Ο εργάτης είχε πέσει από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια της εργασίας του, με τις συνέπειες να αποβούν μοιραίες παρά τις τιτάνιες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

Οι συνθήκες της μοιραίας πτώσης

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ ο 49χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ελαιοχρωματισμού. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν ανεβασμένος σε σκαλωσιά, πραγματοποιώντας τις εργασίες του, όταν συνέβη το μοιραίο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο 49χρονος έχασε την ισορροπία του ενώ βρισκόταν πάνω στη σκαλωσιά. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο κενό από ύψος περίπου δύο μέτρων. Η πρόσκρουση στο έδαφος ήταν ιδιαίτερα βίαιη, προκαλώντας στον εργάτη βαρύτατους τραυματισμούς από την πρώτη στιγμή.

Άμεση αντίδραση και διακομιδή στο νοσοκομείο

Μετά την πτώση του εργάτη, η κινητοποίηση ήταν άμεση. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε τάχιστα στο σημείο του εργατικού ατυχήματος. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον 49χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με εμφανή τα σημάδια των σοβαρών τραυματισμών.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε επιτακτική η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο. Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου εισήχθη για εντατική ιατρική παρακολούθηση και αντιμετώπιση των βαρύτατων κακώσεων που είχε υποστεί.

Η μάχη των γιατρών και οι βαρύτατες κακώσεις

Κατά την εισαγωγή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, η κατάσταση του 49χρονου εργάτη κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή. Οι ιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποτελούσαν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Οι κακώσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα της σφοδρής πρόσκρουσης στο έδαφος μετά την πτώση.

Πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ο άτυχος άνδρας είχε υποστεί και πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Το σύνολο των τραυμάτων του απαιτούσε άμεση και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου για να τον κρατήσει στη ζωή, εφαρμόζοντας όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Ο τραγικός επίλογος και η έρευνα

Παρά τις ηρωικές προσπάθειες και τη σκληρή μάχη που έδωσαν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, ο 49χρονος εργάτης δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε τελικά στις κακώσεις που είχε υποστεί, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Ο εκλιπών ήταν πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών, γεγονός που προσθέτει στη θλίψη για την απώλειά του. Το εργατικό ατύχημα μετατράπηκε σε τραγωδία, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια.

Με πληροφορίες από: Topontiki