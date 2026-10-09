Μαθητής τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 14χρονος μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι από την αποκόλληση σοβάδων από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Το συμβάν έλαβε χώρα στο Γυμνάσιο Βασιλικών, με αποτέλεσμα ο μαθητής να διακομιστεί άμεσα σε εφημερεύον νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Ο τραυματισμός του μαθητή και η διακομιδή του

Το περιστατικό συνέβη στη 1.15 μ.μ. και αφορούσε έναν 14χρονο μαθητή του Γυμνασίου Βασιλικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι μιας σχολικής αίθουσας, χτυπώντας τον μαθητή στο κεφάλι.

Άμεσα μετά τον τραυματισμό του, ο μαθητής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο. Η ενημέρωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανέφερε ότι ο 14χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι, ωστόσο η αιμορραγία είχε σταματήσει και η κλινική του εικόνα δεν ενέπνεε ανησυχία.

Αυτοψία από μηχανικούς του δήμου

Μετά το συμβάν, μηχανικοί του Δήμου Θέρμης έσπευσαν στο σχολείο προκειμένου να διενεργήσουν μακροσκοπικούς και εμπειροτεχνικούς ελέγχους. Στόχος ήταν να διαπιστωθούν τα αίτια της αποκόλλησης των σοβάδων και να εκτιμηθεί η κατάσταση του κτιρίου.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Απόστολος Τσολάκης, η αυτοψία δεν αποκάλυψε κάποια εμφανή αιτία που να προκάλεσε την αποκόλληση του κομματιού από το ταβάνι. Οι έλεγχοι δεν εντόπισαν στοιχεία που να ερμηνεύουν άμεσα το περιστατικό.

Δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις προβλήματος

Ο κ. Τσολάκης διευκρίνισε περαιτέρω ότι «δεν προέκυψε καμία προσδιορισμένη αιτία για την αποκόλληση». Συγκεκριμένα, δεν εντοπίστηκε καμία ρηγμάτωση τοπικά στο σημείο της πτώσης, ούτε στοιχείο υγρασίας. Αυτό ίσχυε τόσο στην πλάκα του σχολικού κτιρίου όσο και στις γύρω αίθουσες, καθιστώντας τα αίτια της αποκόλλησης αδιευκρίνιστα από την πρώτη αυτοψία.

Ο αντιδήμαρχος σημείωσε επίσης ότι από την πλευρά της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας δεν είχε υπάρξει οποιοδήποτε αίτημα για να ενταχθεί κάποιο έργο σε εργολαβία συντήρησης σχολικών μονάδων. Δεδομένου ότι η αυτοψία δεν απέδωσε στοιχεία ή ενδείξεις που να ερμηνεύουν την αποκόλληση, κρίνεται αναγκαίο να επιληφθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Αυτοί θα πρέπει να διενεργήσουν σε δεύτερο βαθμό προσεισμικό έλεγχο για να εξακριβωθούν τα πραγματικά αίτια του συμβάντος.

Αντιδράσεις και αιτήματα από την Ένωση Γονέων

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών Δήμου Θέρμης. Η Ένωση εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία καλεί τον Δήμο Θέρμης να αναλάβει τις ευθύνες του «πριν θρηνήσουμε θύματα».

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση ζητά από τους αρμόδιους φορείς του δήμου να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους για την ασφάλεια του σχολικού κτιρίου. Επιπλέον, τονίζεται το αίτημα να μη λειτουργήσει το σχολείο πριν ο δήμος βεβαιώσει εγγράφως την καταλληλότητά του, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Έρευνα από τις αστυνομικές αρχές

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση των σοβάδων και ο τραυματισμός του μαθητή, έχει επιληφθεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως το περιστατικό και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki