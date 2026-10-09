Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με μαθητές να εκφράζουν φόβους

Συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά από καταγγελίες για έντονη οσμή που θυμίζει αέριο. Το πρόβλημα, το οποίο σύμφωνα με μαθητές και εκπαιδευτικούς υπάρχει από τις 16 Σεπτεμβρίου, έχει οδηγήσει στην αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των γυμνασίων και λυκείων του συγκροτήματος. Οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ εκφράζουν την αγωνία τους για την ασφάλειά τους και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη

Από το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, ειδικό κλιμάκιο τεχνικών βρίσκεται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, πραγματοποιώντας ελέγχους για να διαπιστωθεί η πηγή της οσμής. Οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς από αύριο Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, την ευθύνη για τους ελέγχους στεγανότητας θα αναλάβει η εταιρεία φυσικού αερίου.

Στο σημείο από το οποίο περνούν οι λέβητες του συγκροτήματος έχουν τοποθετηθεί ειδικές σημάνσεις, ενώ η πρόσβαση σε αυτό έχει απαγορευτεί. Οι τεχνικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την άμεση επίλυση του προβλήματος και την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις τάξεις τους.

Καταγγελίες για την οσμή από τον Σεπτέμβριο

Το πρόβλημα της οσμής δεν είναι πρόσφατο, καθώς εκπαιδευτικοί και γονείς καταγγέλλουν ότι οι πρώτες αναφορές για την οσμή, η οποία παρομοιάζεται με βουτάνιο, είχαν γίνει ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρά τις αναφορές αυτές, δεν είχαν δοθεί επίσημα διαβεβαιώσεις ασφαλείας στους μαθητές και το προσωπικό.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε επανειλημμένες εκκενώσεις σχολείων, αποχές και κινητοποιήσεις από την πλευρά των μαθητών και των γονέων, οι οποίοι ζητούσαν την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου και τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών τους.

Η αγωνία των μαθητών και η τηλεκπαίδευση

Οι μαθητές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση. Ένας 16χρονος μαθητής από το 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, μιλώντας στο Orange Press Agency, ανέφερε πως «το ότι καταφέραμε να κλείσει το σχολείο για να γίνουν οι έλεγχοι είναι μια μεγάλη νίκη για τους μαθητές, γιατί στην αρχή το μπαλάκι πήγαινε πέρα δώθε από το δημαρχείο στο υπουργείο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η οσμή ήταν πολύ έντονη κάτω από τα ΕΠΑΛ και οι καθηγητές ήταν αγχωμένοι». Επεσήμανε επίσης ότι οι μαθητές συνεννοήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ώστε να μη μπαίνουν στις τάξεις «γιατί οι περισσότεροι φοβούνταν». Αναφορικά με την τηλεκπαίδευση, δήλωσε πως «τώρα κάνουμε Webex, αλλά αυτό δεν είναι λύση για την ύλη», εκφράζοντας τον φόβο του: «φοβάμαι πραγματικά, γιατί εν έτει 21ου αιώνα γίνονται όλα αυτά σε ένα συγκρότημα με χιλιάδες παιδιά».

Φόβοι για την ασφάλεια και το παρελθόν

Την ίδια αγωνία εξέφρασε και ένας 14χρονος μαθητής του 40ού Γυμνασίου Αθηνών, ο οποίος δήλωσε ότι «από τις 16 Σεπτεμβρίου μυρίζουμε έντονη οσμή φυσικού αερίου. Μόνοι μας το καταλάβαμε, κανένας αρμόδιος δεν μας είχε ενημερώσει επίσημα». Τόνισε επίσης ότι «αναγκαστήκαμε να κάνουμε αποχή και πορείες στο Δημαρχείο και τη Γκράβα για να ακουστούμε».

Ο μαθητής εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την προσωπική του ασφάλεια, λέγοντας: «φοβάμαι πάρα πολύ για τη ζωή μου, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Γιατί είχε γίνει και παλαιότερα ένα περιστατικό με τη Βιολάντα και είχαν ανατιναχτεί όλοι και μπορεί να γίνουμε και εμείς έτσι σε λίγο καιρό». Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα του: «ελπίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο να βρεθεί λύση και να μην αναγκαστούμε να συνεχίσουμε για καιρό μέσω Webex».

Με πληροφορίες από: Reader