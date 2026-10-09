Σοβάδες αποκολλήθηκαν από ταβάνι σχολείου στη Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντας 14χρονο μαθητή

Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση σημειώθηκε λίγο πριν το σχόλασμα στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όταν ένα μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της πόλης για εξετάσεις. Το γεγονός κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και προκάλεσε την έκδοση ανακοινώσεων από τοπικούς φορείς.

Το συμβάν στο Γυμνάσιο Βασιλικών

Περίπου στις 1:30 το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026, ένα τμήμα της οροφής κατέρρευσε εντός αίθουσας του Γυμνασίου Βασιλικών. Το κομμάτι του σοβά, το οποίο περιγράφεται ως παχύ με πάχος 3-4 πόντους, έπεσε σε σημείο όπου βρισκόταν μόνο ο συγκεκριμένος μαθητής, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Η αποκόλληση του σοβά προκάλεσε άμεσα αναστάτωση στο σχολικό συγκρότημα της Θέρμης. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρελήφθη τον ανήλικο μαθητή για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του μαθητή

Ο 14χρονος μαθητής, μετά τον τραυματισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης. Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική, όπου και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Φάνη Καρκατζούνη, προέδρου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Θέρμης, ο μαθητής έφυγε από το σχολείο έχοντας τις αισθήσεις του και η γενική του κατάσταση ήταν καλή. Ο σοβάς έπεσε στο κεφάλι και τον αυχένα του μαθητή, με τη μεταφορά στο νοσοκομείο να κρίνεται αναγκαία για προληπτικούς λόγους.

Δηλώσεις και αντικρουόμενες απόψεις για τα αίτια

Στο σχολείο έσπευσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Θέρμης, Στ. Αποστόλου, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό. Ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι στην οροφή δεν υπήρχε ίχνος υγρασίας, εκτιμώντας πως ένα τέτοιο συμβάν δεν μπορούσε να προβλεφθεί.

Από την άλλη πλευρά, ο Φάνης Καρκατζούνης, ο οποίος είναι και καθηγητής στο συγκεκριμένο σχολείο, δήλωσε ότι «προφανώς υπήρχε θέμα υγρασίας που δεν φαινόταν δια γυμνού οφθαλμού». Ο κ. Καρκατζούνης έθεσε επίσης το ζήτημα του κατά πόσο ελέγχονται και συντηρούνται τα σχολεία, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Η αντίδραση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών του Δήμου Θέρμης. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση καταδικάζει το «τραγικό περιστατικό» που συνέβη στο Γυμνάσιο Βασιλικών, αναφέροντας ότι ο μαθητής μεταφέρθηκε αιμόφυρτος με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η Ένωση Γονέων ζητά από τον δήμο Θέρμης να αναλάβει την ευθύνη του και να γίνουν άμεσα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις σχολικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, τονίζει ότι το σχολείο δεν θα πρέπει να λειτουργήσει πριν ο δήμος βεβαιώσει εγγράφως την καταλληλότητα του κτιρίου. Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχές για καλή ανάρρωση στον μαθητή, ενώ η Ένωση αναφέρει ότι θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση για το θέμα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit