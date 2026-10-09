Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο δημόσιο

Οι αρχές προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στη σύλληψη του τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη, βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί εις βάρος του για οφειλές προς το Δημόσιο. Ο γνωστός καλλιτέχνης διανυκτέρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Παϊτέρης μετήχθη στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση που τον αφορά.

Η σύλληψη και η διαδικασία

Η σύλληψη του Βασίλη Παϊτέρη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Οι αρχές προχώρησαν σε αυτή τη ενέργεια βάσει εντάλματος που εκδόθηκε εις βάρος του, το οποίο σχετίζεται με συσσωρευμένες οφειλές προς το Δημόσιο. Μετά τη σύλληψή του, ο γνωστός τραγουδιστής κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου και πέρασε τη νύχτα.

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Παϊτέρης μετήχθη το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Εκεί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την υπόθεση των χρεών του. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια των νομικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί εναντίον του.

Οι οφειλές και το ακίνητο

Η εμπλοκή του Βασίλη Παϊτέρη με τις φορολογικές αρχές και το Δημόσιο αφορά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του. Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα και, όπως αναφέρεται, είναι σε δασική έκταση ή δασική περιοχή. Για την υπόθεση αυτή, υπήρχε ήδη μια προγενέστερη καταδικαστική απόφαση.

Η κατοικία αυτή έχει απασχολήσει τις αρχές εδώ και χρόνια, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης για πολεοδομικές παραβάσεις. Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και συσσωρευτεί για τις παραβάσεις αυτές, σύμφωνα με δημοσιεύματα του παρελθόντος, είχαν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλό ποσό, δημιουργώντας τις τρέχουσες οφειλές προς το Δημόσιο.

Προηγούμενες συλλήψεις και χρέη

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης Παϊτέρης συλλαμβάνεται για χρέη προς το Δημόσιο. Είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο και πέρυσι, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2025. Τότε, η σύλληψη είχε γίνει μετά από έναν αστυνομικό ή τροχονομικό έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση.

Οι οφειλές εκείνες συνδέονταν επίσης με πολεοδομικές παραβάσεις που αφορούσαν την κατοικία του. Δημοσιεύματα της εποχής είχαν κάνει λόγο για ένα χρέος που ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε δηλώσει τότε ότι το ζήτημα αφορούσε το σπίτι που είχε κατασκευάσει για την οικογένειά του.

Παλαιότερες δικαστικές υποθέσεις

Η δημοσιότητα είχε απασχολήσει τον Βασίλη Παϊτέρη και το 2014, όταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Λάρισας. Η προφυλάκιση αυτή σχετιζόταν επίσης με την ίδια διαμάχη που αφορούσε το ακίνητο. Μετά την προφυλάκιση, είχε αφεθεί ελεύθερος, αφού είχε προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών του, γεγονός που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του.

Πιο πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2026, δημοσιεύματα είχαν αναφέρει την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του καλλιτέχνη. Αυτή η υπόθεση σχετιζόταν με ένα ζήτημα περιοριστικών όρων. Ο Βασίλης Παϊτέρης είχε υποστηρίξει τότε ότι δεν είχε παραβιάσει τους συγκεκριμένους όρους συνειδητά, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Gazzetta