Κατάρρευση τμημάτων πολυκατοικίας στο Ηράκλειο: Λαχτάρησαν οι κάτοικοι του Ατσαλένιου

Τμήματα πολυκατοικίας κατέρρευσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Παρά την έκταση της ζημιάς, δεν υπήρξαν ευτυχώς θύματα ή τραυματισμοί από το περιστατικό. Η κατάρρευση σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα να πέφτουν με ορμή.

Το περιστατικό στο Ατσαλένιο

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν ένα τμήμα κτιρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο αποκολλήθηκε. Η κατάρρευση αυτή προκάλεσε άμεσα την ανησυχία των περίοικων, οι οποίοι ξύπνησαν από τον εκκωφαντικό θόρυβο που ακολούθησε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια. Η περιοχή του Ατσαλένιου βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς η πολυκατοικία υπέστη σημαντικές ζημιές, αν και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες θεωρείται καθαρή τύχη.

Η έκταση της κατάρρευσης

Το περιστατικό περιλάμβανε την αποκόλληση και την επακόλουθη κατάρρευση τόσο ενός τμήματος της ταράτσας όσο και του μπαλκονιού που βρισκόταν στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας. Τα υλικά που κατέπεσαν ήταν μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα, τα οποία έπεσαν με ιδιαίτερη ορμή στην πίσω πλευρά του κτιρίου, δημιουργώντας έναν εκκωφαντικό ήχο.

Η σφοδρότητα της πτώσης ήταν τέτοια που παρέσυρε και «ξήλωσε» την τέντα που ήταν τοποθετημένη στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια, ο όγκος των συντριμμιών κατέληξε στην αυλή της ισόγειας κατοικίας, όπου σχηματίστηκε ένας τεράστιος σωρός από μπάζα. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν ξεκάθαρα το μέγεθος της καταστροφής και την επικινδυνότητα της κατάστασης που δημιουργήθηκε.

Η τύχη χαμογέλασε στους κατοίκους

Η ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό αποδείχθηκε καθοριστική για την αποφυγή μιας πιθανής τραγωδίας. Κατά τις 2 τα ξημερώματα, δεν βρισκόταν κανείς στην αυλή της ισόγειας κατοικίας, όπου κατέληξαν τα συντρίμμια. Αυτό το γεγονός απέτρεψε την πρόκληση θυμάτων ή τραυματισμών, παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Η απουσία ανθρώπων από τον εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας εκείνη τη στιγμή θεωρείται ως μια εξαιρετικά τυχερή συγκυρία. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν ξεκάθαρα τον όγκο των υλικών που κατέρρευσαν, καθιστώντας σαφές ότι η παρουσία οποιουδήποτε ατόμου θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος και η αντίδραση της γειτονιάς

Ο εκκωφαντικός θόρυβος που προκλήθηκε από την κατάρρευση ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να ξυπνήσει και να βγάλει από τα σπίτια τους τους κατοίκους της γύρω γειτονιάς. Οι περίοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο γεγονός, αδυνατώντας αρχικά να κατανοήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί και από πού προερχόταν ο εκκωφαντικός ήχος που διέκοψε την ησυχία των ξημερωμάτων.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβήχτηκαν στο σημείο του συμβάντος δείχνουν έναν τεράστιο σωρό από μπάζα να έχει σχηματιστεί στην αυλή της ισόγειας κατοικίας. Αυτές οι οπτικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν με σαφήνεια την έκταση της κατάρρευσης και την ποσότητα των υλικών που αποκολλήθηκαν, ενισχύοντας την αίσθηση της αναστάτωσης και του κινδύνου που επικράτησε στην περιοχή του Ατσαλένιου.

Οι άγνωστες συνθήκες

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση και την κατάρρευση των τμημάτων της πολυκατοικίας παραμένουν πλήρως άγνωστες. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία που να εξηγούν τα αίτια του συμβάντος, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για περαιτέρω διερεύνηση.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν επισταμένως την κατάσταση του κτιρίου και να προσπαθήσουν να διαλευκάνουν τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτή η ξαφνική κατάρρευση, η οποία θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία εάν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis