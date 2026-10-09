Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου για επικίνδυνη οδήγηση στη λεωφόρο Μεσογείων

Στη σύλληψη ενός 65χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου προχώρησαν οι αρχές, μετά από περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που καταγράφηκε στη λεωφόρο Μεσογείων. Ο οδηγός φέρεται να παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες και να πραγματοποίησε επικίνδυνες εναλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας, δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Η ταυτοποίηση και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκαν έπειτα από διερεύνηση βιντεοληπτικού υλικού που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Το περιστατικό στη λεωφόρο Μεσογείων

Το περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε βραδινές ώρες της Τετάρτης, συγκεκριμένα το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2026. Ο 65χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου κινούνταν στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Χαλανδρίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, ο οδηγός πραγματοποίησε επικίνδυνες εναλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας. Επιπλέον, παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες, ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, θέτοντας σε δοκιμασία την οδική ασφάλεια.

Το βίντεο που οδήγησε στις αρχές

Οι παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές του 65χρονου οδηγού καταγράφηκαν σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το βιντεοληπτικό υλικό αποτέλεσε το έναυσμα για την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η έρευνα από τις ομάδες της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) αποκάλυψε το εν λόγω βίντεο. Η Ο.Ε.Π.Τ.Α. διεξάγει συστηματική έρευνα στο διαδίκτυο με σκοπό τη διακρίβωση παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών που αναρτώνται, προκειμένου να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά.

Η διερεύνηση από την Ελληνική Αστυνομία

Άμεσα μετά τον εντοπισμό του βίντεο, οι αρχές προχώρησαν σε ενδελεχή διερεύνηση του συγκεκριμένου υλικού. Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε την ανάλυση των εικόνων και των δεδομένων που περιείχε το βίντεο, με στόχο την ταυτοποίηση του οδηγού και του οχήματος.

Το βιντεοληπτικό υλικό διερευνήθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. Αυτή η εξειδικευμένη ομάδα ανέλαβε την ανάλυση των στοιχείων, οδηγώντας στην επιτυχή ταυτοποίηση του 65χρονου ως του οδηγού του αστικού λεωφορείου που εμφανιζόταν στο βίντεο να διαπράττει τις παραβάσεις.

Σύλληψη και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Μετά την ταυτοποίηση του οδηγού, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 65χρονου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία της οδικής ασφάλειας και την επιβολή του νόμου.

Σε βάρος του συλληφθέντος οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής. Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, λόγω των σοβαρών παραβάσεων που διέπραξε και της απειλής που δημιούργησε για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos