Τρίτος εργαζόμενος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας συνολικά τρεις εργαζόμενους. Νωρίτερα, δύο ακόμη άτομα είχαν μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο, με την κατάστασή τους να κρίνεται σοβαρή και να αναμένεται η διακομιδή τους σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η διακομιδή του τρίτου τραυματία

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε ένας τρίτος εργαζόμενος, ο οποίος παρουσίαζε πολύ ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. Η διακομιδή του πραγματοποιήθηκε κατόπιν της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, προσθέτοντας έναν ακόμη τραυματία στον κατάλογο των ατόμων που επηρεάστηκαν από το συμβάν.

Ο εργαζόμενος αυτός προστίθεται στους ήδη δύο τραυματίες που είχαν μεταφερθεί νωρίτερα στο ίδιο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ατόμων που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα σε τρία. Όλοι οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη υποστήριξη.

Η κατάσταση των δύο πρώτων τραυματιών

Πριν από τη διακομιδή του τρίτου εργαζόμενου, δύο άτομα ηλικίας 43 και 50 ετών είχαν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η μεταφορά τους έγινε με ασθενοφόρα που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία, εξασφαλίζοντας την άμεση παροχή βοήθειας.

Οι δύο αυτοί εργαζόμενοι χρειάστηκε να διασωληνωθούν λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, η οποία περιγράφεται ως κρίσιμη. Αναμένεται η μεταφορά τους στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου θα λάβουν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και θα συνεχιστεί η νοσηλεία τους.

Το χρονικό της έκρηξης και οι συνθήκες

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ., στον χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των τριών εργαζομένων, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η έκρηξη έλαβε χώρα σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου. Μετά την έκρηξη, προκλήθηκε μια μικρή εστία φωτιάς, η οποία όμως κατασβέστηκε άμεσα και αποτελεσματικά από τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει η ίδια η εταιρεία, περιορίζοντας έτσι τις περαιτέρω συνέπειες.

Εργασίες συντήρησης και αιτία του συμβάντος

Οι δύο εργαζόμενοι, ηλικίας 43 και 50 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά, φέρεται να εργάζονταν για λογαριασμό εργολαβικού συνεργείου. Οι εργασίες που εκτελούσαν αφορούσαν τη συντήρηση σε εναλλάκτες θερμότητας, συγκεκριμένα εντός της μονάδας U – 607 του διυλιστηρίου, στο πλαίσιο εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από σωλήνα που έσκασε κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών συντήρησης. Το συμβάν οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό των δύο εργαζομένων και στον ελαφρύτερο τραυματισμό του τρίτου, ο οποίος παρουσίασε αναπνευστικά συμπτώματα.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Μετά το συμβάν, η εταιρεία Motor Oil εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, παρέχοντας πληροφορίες για το περιστατικό. Στην ανακοίνωση επιβεβαιώνεται ότι στις 11:00 π.μ. της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η ανακοίνωση της εταιρείας τονίζει ότι οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα από το ιατρικό προσωπικό. Η Motor Oil υπογραμμίζει επίσης ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, δείχνοντας την άμεση ανταπόκριση στις έκτακτες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Reader