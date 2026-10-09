Τον εφιάλτη που βίωσε έξω από το σπίτι του το απόγευμα της Πέμπτης περιέγραψε ο 32χρονος άνδρας που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά του, με τον ίδιο να δέχεται σοβαρά χτυπήματα.

Η στιγμή της επίθεσης και οι τραυματισμοί

Ο 32χρονος δέχτηκε δύο βαθιά χτυπήματα στα πόδια. Επιπλέον, δέχτηκε ένα ακόμα χτύπημα ψηλά στην κοιλιά, το οποίο ωστόσο δεν τον τραυμάτισε σοβαρά. Η επίθεση έλαβε χώρα κάτω από το σπίτι του, όπως ο ίδιος ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς την ως ενέδρα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του στο MEGA News 104,6, η επίθεση ξεκίνησε όταν ένας εκ των δύο δραστών τον είδε έξω με τα σκυλιά του. Ο δράστης επέστρεψε στο σημείο μαζί με έναν φίλο του, προσεγγίζοντας το θύμα.

Οι αναφορές των δραστών και οι πολιτικές πεποιθήσεις

Ο 32χρονος περιέγραψε ότι οι δράστες ξεκίνησαν να του λένε: «Είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια». Ο ίδιος δεν θεωρούσε αρχικά ότι είχαν έρθει για μια τέτοια δολοφονική επίθεση, αλλά για να φωνάξουν και να φανούν.

Ερωτηθείς για τον λόγο για τον οποίο, όπως καταγγέλλει, στοχοποιήθηκε, ο 32χρονος υποστήριξε ότι οι δράστες αναφέρθηκαν στις πολιτικές του πεποιθήσεις. Επίσης, έκαναν αναφορά στην αντιρατσιστική του δράση, κάτι που ο ίδιος εκτιμά ότι αποτέλεσε το κίνητρο της επίθεσης.

Η συμπλοκή και η εντολή για μαχαίρωμα

Στη συνέχεια της περιγραφής του, ο 32χρονος ανέφερε ότι ο ένας εκ των δύο δραστών φορούσε κράνος, ενώ ο άλλος ήταν χωρίς. Ο δράστης που του επιτέθηκε, ο οποίος ήταν και αυτός που του είπε «είμαι ο τάδε και φασίστας και κάνω κουμάντο», φώναζε στον άλλον να αρχίσει να τον μαχαιρώνει.

«Μου έκανε ο ένας την επίθεση. Είναι σύνηθες μοτίβο γενικά. Μόλις μου επιτέθηκε δεν έκατσα να δεχτώ την επίθεση, τον έβαλα κάτω. Άρχισε να φωνάζει στον φίλο του «δώσ’ τον, σφάξ’ τον»», δήλωσε χαρακτηριστικά το θύμα. Ο 32χρονος δεν είχε καν στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή ότι θα προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν, παρόλο που οι δράστες είχαν μαχαίρια στα χέρια τους.

Πρόθεση δολοφονίας, σύμφωνα με το θύμα

Το θύμα της επίθεσης τόνισε ότι οι δύο άνθρωποι ήρθαν να του επιτεθούν. Όταν βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αποφάσισαν να τον δολοφονήσουν, προκειμένου να μη φύγουν χτυπημένοι από το σημείο. Αυτή η ενέδρα έλαβε χώρα κάτω από το σπίτι του, όπως ο ίδιος περιέγραψε.

Ο 32χρονος υπογράμμισε ότι οι δράστες είχαν σκοπό να τον τραυματίσουν σοβαρά, καθώς είχαν τα μαχαίρια στα χέρια τους. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα από μια αρχική φραστική επίθεση σε μια προσπάθεια δολοφονίας, όπως εκτιμά ο ίδιος.

Ταυτοποίηση δραστών

Για την επίθεση στον 32χρονο στην Ελευσίνα, ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα. Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως δραστών, μετά την περιγραφή του θύματος και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.

Με πληροφορίες από: Reader