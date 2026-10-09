Στην ταυτοποίηση δύο νεαρών ανδρών, ηλικίας 22 και 18 ετών, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 16:00, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο ύποπτοι αναζητούνται από τις αρχές, ενώ ο 32χρονος άνδρας, ο οποίος τοποθετείται στον αντιφασιστικό χώρο, νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Οι ταυτοποιημένοι δράστες και το παρελθόν τους

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 22 και 18 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία, αναζητούνται ενεργά από τις αρχές για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι δύο ύποπτοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αμφότεροι οι νεαροί έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Η προηγούμενη εμπλοκή τους αφορά περιστατικά που είχαν οπαδικό υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα, ο 22χρονος εκ των δύο φερόμενων δραστών έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας, οι οποίες σχετίζονται τόσο με όπλα όσο και με ναρκωτικά.

Η επίθεση στην οδό Κωνσταντινουπόλεως

Το περιστατικό της επίθεσης με μαχαίρι σημειώθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα. Η επίθεση έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο της Ελευσίνας, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου οι δράστες προσέγγισαν το θύμα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δύο φερόμενοι δράστες πλησίασαν τον 32χρονο άνδρα και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στην περιοχή του ποδιού. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φέρονται να απηύθυναν προς το θύμα τη φράση «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ», η οποία εξετάζεται από τις αρχές.

Το ενδεχόμενο σύνδεσης με προηγούμενο επεισόδιο

Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το ενδεχόμενο η επίθεση αυτή να συνδέεται με ένα προγενέστερο επεισόδιο βίας που είχε σημειωθεί στην περιοχή. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε λάβει χώρα τον περασμένο Αύγουστο στην Ελευσίνα και αφορούσε συγκρούσεις μεταξύ ατόμων που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και αντιφασιστών.

Μετά το επεισόδιο του Αυγούστου, είχαν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο στοιχεία ατόμων που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Ωστόσο, ο 32χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τοποθετείται στον αντιφασιστικό χώρο, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν ήταν παρών στο συγκεκριμένο επεισόδιο του Αυγούστου.

Επιπλέον, ο 32χρονος δήλωσε στις αρχές ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των φερόμενων ακροδεξιών ατόμων που είχε γίνει μετά το προηγούμενο περιστατικό. Αυτές οι δηλώσεις λαμβάνονται υπόψη από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η κατάσταση του θύματος και η έρευνα των αρχών

Ο 32χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Οι ιατροί διαπίστωσαν τραύματα στα πόδια του, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή και εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Την προανάκριση για την υπόθεση αυτή έχει αναλάβει αποκλειστικά η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δύο ταυτοποιημένων νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta