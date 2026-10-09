Ο Δημήτρης Σκουλός υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιώς

Την υποψηφιότητα του Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια Β' Πειραιώς ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του κόμματος. Ο γνωστός φωτογράφος μόδας και εικαστικός θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2027. Η απόφαση ελήφθη προσωπικά από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Σκουλός θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Β' Πειραιώς. Η υποψηφιότητα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προετοιμασιών του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του 2027.

Η απόφαση για τη συμπερίληψη του Δημήτρη Σκουλού στα ψηφοδέλτια ελήφθη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ταυτόχρονα πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Η επαγγελματική πορεία του Δημήτρη Σκουλού

Ο Δημήτρης Σκουλός είναι ένας καταξιωμένος φωτογράφος μόδας, καλλιτέχνης και εικαστικός. Η επαγγελματική του δραστηριότητα εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες, με συνεχή παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 25 χώρες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από την εμπορική φωτογραφία μόδας μέχρι την εικαστική φωτογραφία.

Εκτός από την καλλιτεχνική του πορεία, ο Δημήτρης Σκουλός είναι γνωστός και από τη συμμετοχή του ως κριτής στο τηλεοπτικό πρόγραμμα GNTM.

Από την Πάτρα στην καλλιτεχνική δημιουργία

Παρά το γεγονός ότι σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στην Πάτρα, ο Δημήτρης Σκουλός επέλεξε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, εργάζεται αποκλειστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο της φωτογραφίας.

Η πορεία του χαρακτηρίζεται από σταθερή συμμετοχή σε εκδοτικά projects, συνεργασίες με διάφορα brands και την ανάπτυξη προσωπικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, τόσο στην εμπορική όσο και στην εικαστική φωτογραφία.

Προαναγγελίες και εκδηλώσεις

Το όνομα του Δημήτρη Σκουλού είχε ακουστεί εδώ και καιρό ως ένα από τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού που επιδιώκει το κόμμα. Μία πρώτη ένδειξη για τις εξελίξεις είχε δοθεί πριν από λίγες εβδομάδες από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης είχε κάνει σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, κατά τη διάρκεια κοινής τους παρουσίας σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία. Στην ανάρτησή του, ο υπουργός ανέφερε: «Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη ως υποψήφιο τώρα, γιατί ως ψηφοφόρο τον είχαμε, ως υποψήφιο στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Πειραιώς, τον αγαπημένο μας φίλο Δημήτρη Σκουλό». Κατά τη διάρκεια της δήλωσης αυτής, ο Δημήτρης Σκουλός στεκόταν πίσω του.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας περιέγραψε μια συνάντηση σε καφέ στη Νέα Ιωνία με τον Δημήτρη Καιρίδη, προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Στην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Παρά τη βροχή, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου. Στο τέλος της ανάρτησης, ο κ. Γεωργιάδης καλωσόρισε στα ψηφοδέλτια της Β' Πειραιώς τον «συμπαίκτη του στο τένις» κ. Δημήτρη Σκουλό.

Η προσωπική ζωή του υποψηφίου

Στην προσωπική του ζωή, ο Δημήτρης Σκουλός είναι παντρεμένος εδώ και είκοσι χρόνια. Είναι πατέρας δύο κοριτσιών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader, Ieidiseis