Θεσσαλονίκη: Νεκρός 42χρονος αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο

Ένας 42χρονος αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο φέρεται να ήταν το υπηρεσιακό του. Οι αρχικές εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Το τραγικό συμβάν και οι πρώτες εκτιμήσεις

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, όταν ο 42χρονος αστυνομικός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός ενός υπηρεσιακού λεωφορείου της ΕΛΑΣ. Ο εκλιπών έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ήταν το όπλο που του είχε χορηγήσει η υπηρεσία. Οι πρώτες ενδείξεις από τον τόπο του συμβάντος είναι σαφείς ως προς το ότι δεν υπάρχουν σημάδια που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο 42χρονος να έβαλε τέλος στη ζωή του, προβαίνοντας σε αυτό που περιγράφεται ως απονενοημένο διάβημα. Η αστυνομική οικογένεια στη Θεσσαλονίκη είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο του συναδέλφου τους, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών.

Στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη

Το συμβάν σημειώθηκε εντός υπηρεσιακού λεωφορείου της αστυνομίας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, το λεωφορείο βρισκόταν στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη. Αυτός ο χώρος είναι γνωστός ως το σημείο όπου βρίσκονται τα υπηρεσιακά λεωφορεία της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (ΔΑΕΘ) που χρήζουν συντήρησης.

Ο 42χρονος αστυνομικός βρισκόταν μέσα στο υπηρεσιακό όχημα όταν συνέβη το τραγικό γεγονός. Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου και η παρουσία του εντός του λεωφορείου αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπηρεσιακή ταυτότητα του αστυνομικού

Ο εκλιπών αστυνομικός, ηλικίας 42 ετών, υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, γνωστή και ως ΔΑΕΘ. Ειδικότερα, ήταν μέλος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Η συγκεκριμένη θέση υποδηλώνει την εξοικείωσή του με τον χώρο του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη, καθώς και με τα υπηρεσιακά οχήματα που βρίσκονται εκεί.

Ο θάνατος του 42χρονου με το υπηρεσιακό του όπλο έχει προκαλέσει συγκλονισμό στην αστυνομική οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Οι συνάδελφοί του και η υπηρεσία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μετά την τραγική αυτή εξέλιξη.

Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν. Η έρευνα επικεντρώνεται στη συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων και μαρτυριών που θα ρίξουν φως στα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του 42χρονου αστυνομικού.

Η προανάκριση αποσκοπεί στο να εξακριβωθεί κάθε λεπτομέρεια του περιστατικού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίσημη καταγραφή. Οι αρχές εργάζονται για να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την τραγωδία που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και την Ελληνική Αστυνομία, διασφαλίζοντας την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Enikos