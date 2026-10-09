Γιάννης Λώλος: Πέθανε ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και πανεπιστημιακός στα 58 του

Ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και πανεπιστημιακός Γιάννης Λώλος έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή, σε ηλικία μόλις 58 ετών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον ακαδημαϊκό και αρχαιολογικό κόσμο, καθώς ο Γιάννης Λώλος είχε μια σημαντική διαδρομή με πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο του χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στην αρχαιολογική επιστήμη και την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι σπουδές του σε Παρίσι και Berkeley

Ο Γιάννης Λώλος ξεκίνησε τις ακαδημαϊκές του σπουδές στο Παρίσι, όπου φοίτησε στην Paris IV-Sorbonne. Εκεί, απέκτησε το βασικό του πτυχίο, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εστιάζοντας στην ιστορία της τέχνης και την αρχαιολογία. Η αρχική αυτή εκπαίδευση αποτέλεσε τη βάση για την μετέπειτα λαμπρή πορεία του στον χώρο.

Στη συνέχεια, από το 1992 έως το 1998, ο Γιάννης Λώλος συνέχισε τις διδακτορικές του σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικότερα, παρακολούθησε το μεταπτυχιακό τμήμα Αρχαίας Ιστορίας και Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley. Στο πλαίσιο των διδακτορικών του σπουδών, εκπόνησε μια σημαντική διατριβή με θέμα την τοπογραφία της Σικυωνίας, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για την αρχαία ελληνική γεωγραφία και αρχαιολογία.

Ακαδημαϊκή πορεία και διδασκαλία

Η ακαδημαϊκή πορεία του Γιάννη Λώλου περιλάμβανε σημαντικές θέσεις και διακρίσεις. Κατά τα έτη 1995-1996, υπήρξε τακτικό μέλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, συμβάλλοντας ενεργά στις δραστηριότητες και την έρευνα του φημισμένου ιδρύματος. Αργότερα, κατά την περίοδο 1998-1999, διετέλεσε επισκέπτης επίκουρος καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, μεταφέροντας τις γνώσεις του σε φοιτητές του εξωτερικού.

Από το 2002 και έπειτα, ο Γιάννης Λώλος επέστρεψε στην Ελλάδα και δίδασκε στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η παρουσία του στο ελληνικό πανεπιστήμιο συνέβαλε στην εκπαίδευση νέων αρχαιολόγων και ιστορικών, εμπλουτίζοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με την εμπειρία και την επιστημονική του κατάρτιση.

Συμμετοχή σε αρχαιολογικές ανασκαφές

Ο αρχαιολόγος Γιάννης Λώλος είχε μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στον τομέα των αρχαιολογικών ανασκαφών. Συμμετείχε σε πλήθος ερευνών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Αττική, στην Κρήτη, στην Κόρινθο, στη Νεμέα και στη Στυμφαλία. Η εμπειρία του επεκτάθηκε και εκτός Ελλάδας, καθώς έλαβε μέρος σε ανασκαφές στην ετρουσκική πόλη Μusarna της Ιταλίας, διευρύνοντας τους ορίζοντες της αρχαιολογικής του δράσης.

Επιπλέον, ο Γιάννης Λώλος ανέλαβε τη διεύθυνση σημαντικών αρχαιολογικών έργων. Από το 2004, διεύθυνε την αρχαιολογική έρευνα πεδίου στην αρχαία Σικυώνα, μια περιοχή με πλούσια ιστορία και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Από το 2018, συνδιεύθυνε την ανασκαφή στη Μαγούλα Πλατανιώτικη του Δήμου Αλμυρού, συνεχίζοντας το πολύτιμο έργο της ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων.

Συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις

Το επιστημονικό έργο του Γιάννη Λώλου δεν περιορίστηκε μόνο στις ανασκαφές και τη διδασκαλία, αλλά επεκτάθηκε και στο συγγραφικό πεδίο. Συνέγραψε δύο σημαντικές μονογραφίες που άφησαν το στίγμα τους στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Η πρώτη, με τίτλο «Εγνατία Οδός», εκδόθηκε στην Αθήνα το 2008 από τις Εκδόσεις Ολκός. Η δεύτερη, «Land of Sikyon; archaeology and history of a Greek city-state (Hesperia Supplement 39)», κυκλοφόρησε στο Princeton το 2011, αποτελώντας μια εις βάθος μελέτη για την αρχαία Σικυώνα.

Πέρα από τις μονογραφίες του, ο Γιάννης Λώλος είχε δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Οι δημοσιεύσεις του κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της κλασικής αρχαιολογίας και ιστορίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιστημονική συζήτηση και την προαγωγή της γνώσης στον τομέα του.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos, Newsit