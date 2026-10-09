Στους πέντε οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη

Στους πέντε ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταώροφης πολυκατοικίας που σημειώθηκε στην περιοχή Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα πεντάχρονο κορίτσι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, ενώ οι αρχές προχωρούν στην απομάκρυνση των ερειπίων.

Αύξηση του αριθμού των θυμάτων

Η τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη έλαβε τραγική τροπή, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση του κτιρίου αυξήθηκε στους πέντε. Αρχικά, τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί επιτόπου, ενώ ένας πέμπτος υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώθηκε μετά τον εντοπισμό επιπλέον τριών πτωμάτων στα συντρίμμια της πολυκατοικίας.

Η επταώροφη πολυκατοικία, στην οποία κατέρρευσαν τρεις όροφοι, βρίσκεται στην περιοχή Τζεβιζλί του Μάλτεπε. Οι ομάδες διάσωσης εργάστηκαν εντατικά για την ανεύρεση επιζώντων, ωστόσο η ολοκλήρωση των ερευνών επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό των πέντε νεκρών.

Τα ονόματα των θυμάτων

Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης προχώρησε στην ανακοίνωση των στοιχείων των θυμάτων της κατάρρευσης. Πρόκειται για την πεντάχρονη Γκιουλτζέ Ντορά Τουρχάν, η οποία συγκαταλέγεται στους νεκρούς, προκαλώντας θλίψη για την απώλεια ενός τόσο μικρού παιδιού. Μαζί της έχασαν τη ζωή τους ο 22χρονος Αχμέτ Μουχαμέντ Ινάν και η 20χρονη Ζεϊνέπ Ινάν.

Επίσης, μεταξύ των θυμάτων είναι ο 40χρονος Μεσούτ Μπιλετζέ και ο 66χρονος Χουσεΐν Οζκούρτ. Η ανακοίνωση της Νομαρχίας διευκρίνισε ότι τέσσερις από τους ανθρώπους αυτούς έχασαν τη ζωή τους αμέσως στο σημείο της κατάρρευσης, ενώ ο πέμπτος κατέληξε στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των ιατρών.

Ολοκλήρωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Τζεβιζλί του Μάλτεπε ολοκληρώθηκαν επίσημα. Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες τερματίστηκαν στις 06:15, μετά την ανάσυρση του πτώματος του τελευταίου πολίτη που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί το τέλος της αγωνίας για πιθανούς επιζώντες.

Παρά την ολοκλήρωση των ερευνών για την ανεύρεση ανθρώπων, η διαδικασία απομάκρυνσης των ερειπίων της κατεστραμμένης πολυκατοικίας συνεχίζεται. Ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους.

Προληπτικές εκκενώσεις και μεταφορά κατοίκων

Μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές ενέργειες για την ασφάλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, εκκενώθηκαν τρία γειτονικά κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της κατάρρευσης. Συνολικά, 55 ένοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν περαιτέρω κίνδυνοι.

Για την προσωρινή φιλοξενία των εκτοπισμένων κατοίκων, 44 άτομα μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία τους και την παροχή στέγης, έως ότου διασφαλιστεί η σταθερότητα των γύρω κτιρίων και εκτιμηθεί η κατάσταση.

Διερεύνηση των αιτιών και συλλήψεις

Τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της επταώροφης πολυκατοικίας παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο της έρευνας, ελήφθησαν δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού από τα ερείπια του κτιρίου. Αυτά τα δείγματα θα αναλυθούν προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες ή παραβάσεις που ενδεχομένως συνέβαλαν στην τραγωδία.

Παράλληλα, συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτιρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης των ευθυνών για το συμβάν, καθώς οι αρχές αναζητούν απαντήσεις σχετικά με την ποιότητα κατασκευής και την τήρηση των προβλεπόμενων κανονισμών ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit