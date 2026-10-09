Τα ξημερώματα σημειώθηκε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 28χρονου άνδρα και μίας 26χρονης γυναίκας. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο νεαροί εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα, με τραγικές συνέπειες.

Η πορεία προς το νοσοκομείο και ο θάνατος

Άμεσα μετά το τροχαίο, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος. Οι διασώστες παρέλαβαν τον 28χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι είχαν υποστεί σοβαρά τραύματα, και τους μετέφεραν στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, τα τραύματα που είχαν υποστεί ήταν εξαιρετικά σοβαρά, με αποτέλεσμα οι δύο νεαροί να καταλήξουν.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης

Το δυστύχημα συνέβη για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της. Η σφοδρή πρόσκρουση σε κολόνα είχε ως αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να εκσφενδονιστούν από τη μηχανή και να καταλήξουν στο οδόστρωμα.

Παρά το γεγονός ότι τόσο ο 28χρονος όσο και η 26χρονη φορούσαν κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που τα κράνη βγήκαν από τα κεφάλια τους, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Το σημείο του δυστυχήματος και η έρευνα

Το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα. Το ακριβές σημείο ήταν στο ύψος της λεωφόρου Θηβών 196, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, απέναντι από το κτίριο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις αρχές, δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα. Η Τροχαία έχει αναλάβει την υπόθεση και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr