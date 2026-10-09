Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα, Παρασκευή (09/10), το πρωί σε οίκημα επί της οδού Θέμιδος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στους περίοικους. Από τον χώρο απεγκλωβίστηκε μία 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκαύματα. Ωστόσο, μετά το συμβάν, προέκυψαν σοβαρές καταγγελίες από περίοικους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το οίκημα, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, είχε μετατραπεί παράνομα από κατάστημα σε κατοικία.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η έναρξη του συμβάντος προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των κατοίκων της τετραώροφης οικοδομής, καθώς πυκνός καπνός σκέπασε ολόκληρο το κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Στιγμές αγωνίας και διάσωση

Περίοικος μίλησε για τις στιγμές αγωνίας που επικράτησαν όταν ξέσπασε η φωτιά. Όπως περιέγραψε, ενώ ετοιμάζονταν να πάνε στη δουλειά, άκουσαν μια έκρηξη, ένα «μπαμ», και στη συνέχεια φωνές στα σκαλοπάτια που καλούσαν σε βοήθεια, λέγοντας «φωτιά, φωτιά, φωτιά!». Οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι έξω, αντικρίζοντας τον καπνό που είχε καλύψει όλη την οικοδομή.

Ευτυχώς, όλοι οι ένοικοι πρόλαβαν και κατέβηκαν εγκαίρως από το κτίριο, καλώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Από το σπίτι απεγκλωβίστηκε μία 30χρονη γυναίκα, η οποία φέροντας εγκαύματα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω περίθαλψης.

Σοβαρές καταγγελίες για παράνομη μετατροπή

Ο ίδιος περίοικος προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη νομιμότητα του οικήματος όπου ξέσπασε η πυρκαγιά. Όπως επεσήμανε, ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε παλιά ως μαγαζί, αλλά μετατράπηκε παράνομα σε σπίτι. Αυτή η μετατροπή, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις και παραβιάζοντας τους κανονισμούς.

Ειδικότερα, ο περίοικος ανέφερε πως για τη μετατροπή αυτή «πήρε τάχα άδεια μικρής κλίμακας, αλλά ο μηχανικός έγραψε ότι δεν χρειάζεται συναίνεση των ιδιοκτητών». Αυτή η δήλωση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης και την ορθότητα των εγγράφων που υποβλήθηκαν.

Εργασίες χωρίς έγκριση και διαμαρτυρίες

Οι καταγγελίες του περίοικου δεν σταματούν εκεί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στο οίκημα έγιναν εργασίες όπως η δημιουργία εξωτερικής εισόδου σε κοινόχρηστο χώρο. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν καινούργιες υδραυλικές εγκαταστάσεις και βόθρος, χωρίς να υπάρχει καμία έγκριση για αυτές τις παρεμβάσεις.

Οι περίοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένως για την κατάσταση αυτή, ωστόσο, όπως δήλωσε ο κάτοικος, οι διαμαρτυρίες τους δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. «Διαμαρτυρηθήκαμε, αλλά μας γράφουν. Μας λέγανε ότι πρέπει να κάνουμε καταγγελία στην Πολεοδομία ή να φέρουμε δικό μας πραγματογνώμονα…» ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την έλλειψη ελέγχου.

Κάλεσμα για τάξη στις αδειοδοτήσεις

Ο περίοικος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «δυστυχώς δεν ελέγχουν τίποτα πια». Απηύθυνε έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς, δηλώνοντας: «Επιτέλους το υπουργείο Περιβάλλοντος και η Πολεοδομία πρέπει να βάλουν μια τάξη με αυτές τις αδειοδοτήσεις μικρής κλίμακας που δίνονται σαν καραμέλες».

Η καταγγελία αυτή αναδεικνύει ένα ζήτημα που, σύμφωνα με τους περίοικους, παραμένει άλυτο παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τους, και έρχεται στο φως μετά το σοβαρό περιστατικό της πυρκαγιάς που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Με πληροφορίες από: Reader