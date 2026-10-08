Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο τον Απρίλιο του 2027

Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο εισέρχονται στην τελική ευθεία, 45 χρόνια μετά τις τελευταίες προσπάθειες. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2027, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην αναζήτηση ενεργειακών πόρων της χώρας. Τα πρώτα αποτελέσματα από αυτή τη γεώτρηση, η οποία θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες, αναμένονται να γίνουν γνωστά τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027.

Η γεώτρηση στο Οικόπεδο 2 του Ιονίου

Η επικείμενη γεώτρηση αφορά το Οικόπεδο 2 του Ιονίου, με τον στόχο «Ασωπός 1» να έχει ήδη προσδιοριστεί μέσω σεισμικών ερευνών. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει περίπου 60 ημέρες από την έναρξή της τον Απρίλιο του 2027. Η ολοκλήρωση της ερευνητικής γεώτρησης θα αποκαλύψει την ύπαρξη ή μη φυσικού αερίου ή πετρελαίου στην περιοχή.

Η διαπίστωση, ωστόσο, του κατά πόσο ένα κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο απαιτεί περαιτέρω ενέργειες. Συγκεκριμένα, θα χρειαστούν περισσότερες γεωτρήσεις για να οριοθετηθεί το μέγεθος του κοιτάσματος και να αξιολογηθεί η οικονομική του βιωσιμότητα.

Ο ρόλος της κοινοπραξίας και οι δηλώσεις Ρήγα

Το έργο της ερευνητικής γεώτρησης έχει αναλάβει μια κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Energean, ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY. Κατά την ερευνητική περίοδο, η Energean θα έχει τον ρόλο του operator. Σε περίπτωση που η γεώτρηση αποφέρει θετικά αποτελέσματα ως προς την ύπαρξη υδρογονανθράκων, τότε τον ρόλο του operator θα αναλάβει η ExxonMobil.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, μίλησε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα στο East Mediterranean Gas Forum (EMGF), το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη HELLENiQ ENERGY, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα. Ο κ. Ρήγας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η γεώτρηση θα γίνει «σίγουρα Απρίλιο και ίσως και νωρίτερα». Επιπλέον, δήλωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κοίτασμα μπορεί να είναι μεγέθους 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, τονίζοντας ότι «ένα τέτοιο κοίτασμα καθιστά την Ελλάδα αυτάρκη αλλά και εξαγωγέα φυσικού αερίου».

Παράγοντες που επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα

Ένας κρίσιμος παράγοντας για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της γεώτρησης είναι η διαθεσιμότητα του γεωτρύπανου της Stena. Το συγκεκριμένο γεωτρύπανο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα άλλων γεωτρήσεων. Θα κατευθυνθεί προς το Οικόπεδο 2 του Ιονίου μόλις ολοκληρώσει τις προηγούμενες εργασίες του, επηρεάζοντας έτσι την ακριβή έναρξη των εργασιών στην ελληνική περιοχή.

Επόμενα βήματα και περιβαλλοντική αδειοδότηση

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της αρχικής ερευνητικής γεώτρησης είναι θετικά, θα απαιτηθεί η διενέργεια επιπλέον τεσσάρων γεωτρήσεων. Αυτές οι επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις είναι απαραίτητες για την οριοθέτηση του κοιτάσματος και απαιτούν επίσης νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η περίοδος για τη διενέργεια αυτών των γεωτρήσεων εκτιμάται σε περίπου ένα έτος, τοποθετώντας τες χρονικά στο 2028.

Εάν και οι επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις έχουν θετικό αποτέλεσμα, τότε ακολουθεί μια τριετής περίοδος για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού άντλησης και μεταφοράς των υδρογονανθράκων. Στο μεταξύ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση στον Ασωπό, ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη των εργασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit