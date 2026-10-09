Το διεθνές συνέδριο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ ξεκινά σήμερα στο ΑΠΘ με ελεύθερη είσοδο

Σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ξεκινά επίσημα το τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία». Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους να παρακολουθήσουν τις εργασίες.

Η έναρξη και η διάρκεια του συνεδρίου

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 16:00 το απόγευμα. Το συνέδριο θα διαρκέσει συνολικά τρεις ημέρες, ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητές του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» και ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ, προσθέτοντας μια ξεχωριστή διάσταση στην ακαδημαϊκή συζήτηση.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και ερευνητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί η ιστορική και κοινωνική διαδρομή του ΠΑΟΚ, αλλά και να συζητηθεί πώς η κληρονομιά των πρώτων 100 χρόνων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επόμενη εποχή του συλλόγου.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες της διοργάνωσης

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν διάφορα σημαντικά θέματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο γενικότερα. Ένας από τους βασικούς άξονες είναι η ιστορική διαδρομή του συλλόγου, εξετάζοντας την πορεία του μέσα στον χρόνο. Παράλληλα, θα αναλυθεί η κοινωνική επιρροή που ασκεί το ποδόσφαιρο, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το άθλημα την επόμενη ημέρα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προσφυγικές ρίζες του ΠΑΟΚ και στους Κωνσταντινουπολίτες ιδρυτές του, αναδεικνύοντας τις ιστορικές καταβολές του. Θα εξεταστεί επίσης η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκαν η ταυτότητα και τα σύμβολα του συλλόγου. Μέσα από τη χρήση ιστορικών αρχείων, δημοσιευμάτων και προσωπικών μαρτυριών, θα επιχειρηθεί η σύνδεση της εκατοντάχρονης διαδρομής του ΠΑΟΚ με την κοινωνία και τη συλλογική μνήμη.

Σύγχρονες προκλήσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός

Πέρα από την ιστορική αναδρομή, η συζήτηση στο συνέδριο θα επεκταθεί και σε πιο σύγχρονα ζητήματα που αφορούν το ποδόσφαιρο. Θα αναλυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αθλήματος, εξετάζοντας τις νέες τεχνολογίες και τις επιπτώσεις τους. Επίσης, θα συζητηθεί η ανάλυση δεδομένων στον αθλητισμό, ένας τομέας που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα είναι η επικοινωνία των συλλόγων με τους φιλάθλους τους, ειδικά μέσα από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να ανοίξει τη συζήτηση για τον ΠΑΟΚ του επόμενου αιώνα, εξετάζοντας πώς μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τάσεις.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Το πρόγραμμα της Παρασκευής θα ξεκινήσει στις 16:00 με τους χαιρετισμούς των διοργανωτών και την κεντρική ομιλία. Το θέμα της κεντρικής ομιλίας είναι «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – 100 χρόνια ελληνικό Ποδόσφαιρο», δίνοντας τον τόνο για τις επόμενες ημέρες. Μετά την κεντρική ομιλία, θα ακολουθήσουν δύο συνεδρίες με ενδιαφέροντα αντικείμενα.

Η πρώτη συνεδρία, που θα διεξαχθεί από τις 17:00 έως τις 18:00, θα επικεντρωθεί στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η δεύτερη συνεδρία θα ασχοληθεί με τη διαδρομή του ελληνικού και του κυπριακού ποδοσφαίρου. Μεταξύ των ομιλητών της πρεμιέρας περιλαμβάνονται διακεκριμένοι καθηγητές όπως ο Μάθιου Τέιλορ από το Πανεπιστήμιο De Montfort της Αγγλίας, ο Ραμόν Λόπις Γκόιγκ από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και ο Στράτος Δορδανάς από το ΑΠΘ. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20:00.

Μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας του ΠΑΟΚ

Ουσιαστικά, το τριήμερο συνέδριο επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, ξεφεύγοντας από την απλή καταγραφή των επιτυχιών και των στιγμών μέσα στα γήπεδα. Στόχος είναι να τεθούν στο ίδιο τραπέζι η ιστορία, η κοινωνική παρουσία και οι σύγχρονες προκλήσεις του ποδοσφαίρου, προσφέροντας μια ευρύτερη οπτική.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα για τον προβληματισμό και τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του συλλόγου και τη θέση του στην κοινωνία, αξιοποιώντας την πλούσια κληρονομιά του πρώτου αιώνα. Η ελεύθερη είσοδος υπογραμμίζει την επιθυμία των διοργανωτών να είναι προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta