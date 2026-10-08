Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα-Βίσση: Ο συνθέτης απαγορεύει τραγούδια του στην ερμηνεύτρια

Μία πρωτοφανής ρήξη εξελίσσεται ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κόντρα τους τείνει να γίνει οριστική. Η κατάσταση έχει κλιμακωθεί σε τέτοιο βαθμό, που ο συνθέτης φέρεται αποφασισμένος να απαγορεύσει στην ερμηνεύτρια να τραγουδάει τα εκατοντάδες κομμάτια που της έχει γράψει. Η δημόσια αντιπαράθεση έχει πλέον περάσει σε νομικό επίπεδο, προμηνύοντας δικαστική αναμέτρηση.

Η κλιμάκωση της ρήξης

Η μία κίνηση διαδέχεται την άλλη στην πρωτοφανή αυτή ρήξη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, η οποία έχει λάβει δημόσιες διαστάσεις. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου του 2026, ο Νίκος Καρβέλας παραμένει στα «χαρακώματα» και είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην απαγόρευση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συνθέτης σκοπεύει να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα 400 και πλέον τραγούδια που της έχει γράψει καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη σχέση τους, η οποία χαρακτηριζόταν για δεκαετίες από στενή συνεργασία.

Η νομική διάσταση της διαμάχης

Όλα δείχνουν πως η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας θα βρεθούν αντιμέτωποι στα δικαστήρια, καθώς η κόντρα έχει πλέον περάσει σε νομικό επίπεδο. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε στο Live News ότι έχει λάβει εντολή από την πελάτισσά του να σταματήσει κάθε προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος που έχει δημιουργηθεί.

Αυτή τη στιγμή, εξετάζεται έντονα το κατά πόσο ο Νίκος Καρβέλας μπορεί νομικά να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα εκατοντάδες τραγούδια που φέρουν την υπογραφή του. Οι επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Οι οικονομικές απαιτήσεις και οι αντικρουόμενες θέσεις

Η Άννα Βίσση υποστηρίζει ότι ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε αιφνιδιαστικά το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ζητώντας την καταβολή του εντός 24 ωρών. Σύμφωνα με την ίδια, ο συνθέτης απείλησε να τινάξει στον αέρα τη συναυλία που είχε προγραμματιστεί στο ΟΑΚΑ και να τη διασύρει δημόσια, εάν δεν ικανοποιούνταν η απαίτησή του.

Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας ανέφερε ότι δεν υφίσταται καμία οικονομική εκκρεμότητα για τη συγκεκριμένη βραδιά. Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της τραγουδίστριας, προσθέτοντας ένα ακόμα σημείο τριβής στην ήδη τεταμένη κατάσταση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Η θέση του Νίκου Καρβέλα

Ο Νίκος Καρβέλας εξέφρασε δημόσια τη «συντριβή» του για την κατεύθυνση που έχει πάρει η Άννα Βίσση. Υποστήριξε ότι ενημερώθηκε πως δεν θα λάβει καμία αμοιβή από τη συναυλία του ΟΑΚΑ, με τη δικαιολογία του υψηλού κόστους παραγωγής της εκδήλωσης.

Ο συνθέτης βασιζόταν σε μια μακροχρόνια άτυπη συμφωνία «50-50» που διατηρούσε με την πρώτη σύζυγό του, την Άννα Βίσση. Η άρνηση καταβολής αμοιβής, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί παραβίαση αυτής της άτυπης συμφωνίας, οδηγώντας στην περαιτέρω όξυνση της διαμάχης.

Το μήνυμα της Άννας Βίσση

Στο κλείσιμο της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα. Ερμήνευσε ένα κομμάτι που δεν ανήκει στον Νίκο Καρβέλα, υπογραμμίζοντας την ανεξαρτησία της. Παράλληλα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει».

Οι ίδιες λέξεις, «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει», συμπεριλήφθηκαν και στην ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει τη διαμάχη. Αυτή η κίνηση θεωρείται ως μια ξεκάθαρη απάντηση στις εξελίξεις και στις απαιτήσεις του Νίκου Καρβέλα.

Με πληροφορίες από: Newsit