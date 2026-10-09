Το νωθρό ξεκίνημα του Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι BC

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει εκκινήσει με το αριστερό την καριέρα του στη EuroLeague, φορώντας τη φανέλα της Ντουμπάι BC. Τα χαμηλά ποσοστά του Τεξανού γκαρντ στα τέσσερα πρώτα ματς της διοργάνωσης αποτυπώνουν μια εικόνα που απέχει από τις προσδοκίες. Ο 34χρονος παίκτης παρουσιάζει χαμηλούς δείκτες στις στατιστικές κατηγορίες, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα του παρκέ.

Οι πρώτες εμφανίσεις στη Euroleague

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει ξεκινήσει σε χαμηλές πτήσεις τη φετινή EuroLeague με τη φανέλα της Ντουμπάι BC, η οποία βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ. Μετά το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών, ο έμπειρος γκαρντ εμφανίζει χαμηλούς δείκτες στις στατιστικές κατηγορίες του παιχνιδιού του, επηρεάζοντας την εικόνα της ομάδας.

Η Ντουμπάι BC έχει μέχρι στιγμής ρεκόρ 2-2 στη διοργάνωση. Η ομάδα μετρά δύο διαδοχικές ήττες, μία απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη και μία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Η δεύτερη ήττα μάλιστα σημειώθηκε με εμφατικό τρόπο εντός έδρας, γεγονός που προσθέτει στην πίεση για καλύτερες εμφανίσεις.

Η αποχώρηση από τον Ολυμπιακό

Το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα στην μπασκετική Ευρώπη ήταν το σίριαλ του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ. Ο έμπειρος περιφερειακός άφησε εντέλει τον Πειραιά και τα ερυθρόλευκα, μετά από μια άκρως επιτυχημένη θητεία με την ελληνική ομάδα.

Αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο Γουόκαπ ετοίμασε τις βαλίτσες του για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ντουμπάι BC. Η μετακίνησή του αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι προσδοκίες και η πραγματικότητα

Ο Γουόκαπ ήταν διακαής πόθος του συλλόγου από τα Εμιράτα. Συγκεντρώνει ένα θελκτικό πακέτο στο παρκέ, ιδιαίτερα για την προσήλωση στην άμυνα, τη δημιουργία, τη δύναμη, την αθλητικότητα αλλά και την εμπειρία του από καταστάσεις πρωταθλητισμού. Η περσινή κατάκτηση της EuroLeague, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενίσχυσε περαιτέρω το προφίλ του.

Οι ικανότητές του θεωρήθηκαν ιδανικές για ένα σύνολο με ταλέντο και ποιότητα, αλλά με έλλειψη παικτών με μέταλλο πρωταθλητή. Ωστόσο, στα πρώτα τέσσερα ματς της φετινής διοργάνωσης, ο Γουόκαπ δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του, με την απόδοσή του να παραμένει κάτω από τα αναμενόμενα επίπεδα.

Αναλυτικά οι αριθμοί του

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού καταγράφει κατά μέσο όρο 12 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Οι στατιστικές του περιλαμβάνουν 2.5 πόντους, 1.2 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ, 0.2 κλεψίματα και 0 μπλοκ. Παράλληλα, έχει 0.8 λάθη και μόλις 1.5 βαθμό στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Όσον αφορά τα ποσοστά ευστοχίας του, ο Γουόκαπ έχει 40% από το δίποντο, με 2/5 προσπάθειες, και 20% από το τρίποντο, με 2/10. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι δεν έχει πάει ακόμα στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει βολές στα πρώτα αυτά παιχνίδια.

Έλλειψη προσαρμογής και αυτοματισμών

Πέρα από τα ισχνά ποσοστά του, ο Τόμας Γουόκαπ δεν δείχνει, προς το παρόν, να έχει εγκλιματιστεί πλήρως με τον ρόλο του στην ομάδα της Ντουμπάι BC. Λείπουν αισθητά οι αυτοματισμοί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, και ειδικότερα με τους άλλους γκαρντ του συνόλου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι επιδραστικός στην εικόνα της ομάδας του, όπως θα αναμενόταν από έναν παίκτη των δικών του ικανοτήτων και εμπειρίας. Η έλλειψη χημείας και προσαρμογής επηρεάζει την συνολική λειτουργία της Ντουμπάι BC στο παρκέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta