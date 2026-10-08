Η Κατερίνα, από την εγκεφαλική παράλυση στο πτυχίο Ιατρικής

Η Κατερίνα Μποφίλιου, που γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, περιγεννητική υποξία τοκετού και ισχαιμικό επεισόδιο, κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το 2025. Η μητέρα της, Γεωργία Μπαντούνα, δηλώνει με περηφάνια ότι δεν ήθελε να αφήσει κανέναν να βάλει όρια στο τι μπορούσε να κάνει το παιδί της, οδηγώντας την Κατερίνα σε έναν καθημερινό αγώνα που στέφθηκε με επιτυχία.

Η αρχική διάγνωση και η απόφαση της μητέρας

Η γέννηση της Κατερίνας ήταν μια μέρα χαράς αλλά και μεγάλης δυσκολίας για τη Γεωργία. Λίγο μετά τον τοκετό, οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι το παιδί της πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. Η διάγνωση περιλάμβανε την πρόβλεψη ότι η κόρη της «δεν θα περπατήσει, δεν θα μιλήσει, δεν θα βλέπει, δεν θα μεγαλώσει το κεφάλι της», με την απάντηση στην ερώτηση «τι θα κάνει;» να είναι «Απλά τίποτα… λυπούμαστε πολύ».

Το σοκ ήταν μεγάλο για τη Γεωργία, η οποία δεν είχε προηγούμενη επαφή με την αναπηρία. Ωστόσο, μέσα στην απόγνωση πήρε μια καθοριστική απόφαση: «Δεν θα αφήσω κανέναν να βάλει όρια στο τι μπορεί να κάνει το παιδί μου». Έκλαψε, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε ότι το κλάμα δεν θα άλλαζε τίποτα. Από εκείνη τη στιγμή, οργάνωσε τη ζωή της κόρης της γύρω από τον στόχο να της δώσει όλες τις δυνατές ευκαιρίες.

Ο καθημερινός αγώνας και οι θεραπείες

Τα πρώτα χρόνια ήταν ένας αγώνας επιβίωσης για την Κατερίνα. Δεν είχε θηλαστική ικανότητα ούτε κατάποση, με τη μητέρα της να την ταΐζει αρχικά με σταγονόμετρο. Αργότερα, άνοιξε μια τρύπα στο μπιμπερό και πίεζε με τα δάχτυλα για να φτάνει το γάλα στο στόμα της, με τη σίτιση να γίνεται κυριολεκτικά στα δάχτυλα της μητέρας της για περίπου δύο χρόνια.

Παράλληλα, ξεκίνησε ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπειών, που περιλάμβανε λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, κολύμβηση και ιππασία. Η Γεωργία περιγράφει το πρόγραμμα ως «γεμάτο, εξαντλητικό και για εκείνη και για μένα, αλλά όλα τα κάναμε με χαμόγελο και αγάπη». Για να εξασφαλίσει νέα ερεθίσματα, άλλαζαν θεραπευτές κάθε λίγα χρόνια. Η ίδια, με σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, αποφάσισε να κάνει μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα πώς να στηρίξει το παιδί της και να επιλέγει τους κατάλληλους ειδικούς.

Η κατάκτηση της ανεξαρτησίας

Σταδιακά, η Κατερίνα κατακτούσε δεξιότητες που για άλλα παιδιά είναι αυτονόητες. Από το να τρώει, να μασάει και να δίνει φιλί, μέχρι να κρατά ένα ποτήρι χωρίς να της φεύγει λόγω υπερτονίας. Η μητέρα της τονίζει ότι «για να είναι κινητικά αυτή που βλέπουμε σήμερα, δαπανήθηκε πάρα πολύς χρόνος».

Σήμερα, η Γεωργία μπορεί να δηλώσει με περηφάνια ότι η Κατερίνα είναι «ένα παιδί ανεξάρτητο… μπορεί να λουστεί, να ντυθεί, να δέσει τα κορδόνια της μόνη της». Η Κατερίνα Μποφίλιου είναι τελειόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της το 2025, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν στάθηκε εμπόδιο στα όνειρά της.

Με πληροφορίες από: mama365.gr