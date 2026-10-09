Φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη – Τραυματίστηκε γυναίκα

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, που βρίσκεται επί της οδού Θέμιδος, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνέβαλε στον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση επέμβαση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε κατοικία που βρίσκεται στον πρώτο όροφο κτιρίου στην οδό Θέμιδος, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η είδηση για το συμβάν κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, καθώς υπήρχαν αναφορές για άτομο εντός του διαμερίσματος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:15. Χωρίς καθυστέρηση, στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν με πέντε οχήματα. Η ταχεία ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο τραυματισμός της γυναίκας και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, μία γυναίκα που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να υπέστη έγκαυμα στο πόδι, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την άμεση ιατρική φροντίδα.

Για την παροχή βοήθειας στην τραυματία, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και την παρέλαβε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και να αντιμετωπιστεί το έγκαυμα που υπέστη.

Η κατάσβεση και η αποκάθαρση του χώρου

Οι προσπάθειες των 15 πυροσβεστών, που έφτασαν με πέντε οχήματα, επικεντρώθηκαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της. Χάρη στην αποτελεσματική τους δράση, η πυρκαγιά τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας περαιτέρω ζημιές στο κτίριο και τους γύρω χώρους.

Αφού η φωτιά είχε σβήσει πλήρως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στη διαδικασία της αποκάθαρσης του χώρου. Αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναζωπύρωση, καθώς και για την ασφάλεια των κατοίκων και των ερευνητών.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποκάθαρση του διαμερίσματος, ξεκίνησε η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωσή της. Την έρευνα έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι αρμόδιο για τέτοιου είδους περιστατικά.

Οι ειδικοί του κλιμακίου θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στον χώρο του συμβάντος, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Η διερεύνηση των αιτιών είναι κρίσιμη για την πλήρη κατανόηση του περιστατικού και την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki