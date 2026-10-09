Η Καρδίτσα ανακατασκευάζει το εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων της

Η Καρδίτσα, ευρέως γνωστή ως η πόλη του ποδηλάτου, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο, ο δήμος Καρδίτσας έχει θέσει σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής του δικτύου, το οποίο υπέστη σημαντικές φθορές κυρίως από τις καταστροφικές πλημμύρες του «Ιανού».

Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην πλήρη λειτουργικότητα και αναβάθμιση των υποδομών, ενισχύοντας περαιτέρω την ήδη ισχυρή σχέση της πόλης με το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης και άθλησης.

Το εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων

Το δομημένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στον δήμο Καρδίτσας εκτείνεται σε συνολικό μήκος 7.300 μέτρων εντός του αστικού ιστού, ενώ το περιαστικό δίκτυο φτάνει τα 10.500 μέτρα. Η έκταση αυτή καθιστά την Καρδίτσα σημείο αναφοράς για την ποδηλατική κουλτούρα στη χώρα.

Οι τρέχουσες εργασίες αποκατάστασης αφορούν τις φθορές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες, αλλά και τη γενικότερη φθορά που υπέστη το δίκτυο με την πάροδο του χρόνου.

Δηλώσεις του δημάρχου για την ανακατασκευή

Ο δήμαρχος Καρδίτσας, κ. Β. Τσιάκος, τόνισε σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το ποδήλατο και οι ποδηλατόδρομοι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας της περιοχής και ένα σημαντικό σημείο αναφοράς. Η δημοτική αρχή εξασφάλισε τις απαραίτητες πιστώσεις για τη συντήρηση και ανακατασκευή του δικτύου, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές φθορές που παρουσιάστηκαν.

Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος, με την ολοκλήρωση των εργασιών, οι ανακατασκευασμένοι ποδηλατόδρομοι θα παραδοθούν στους συμπολίτες, ενισχύοντας την ποδηλατική κουλτούρα και βελτιώνοντας τον παράγοντα της «βιώσιμης κινητικότητας» στην πόλη. Το έργο της ανακατασκευής, σε συνδυασμό με τα έργα επέκτασης που βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη, αναμένεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου.

Αναλυτικές παρεμβάσεις στο δίκτυο

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης ζημιών τόσο στο αστικό όσο και στο περιαστικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων της Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται αποξηλώσεις της υπάρχουσας τελικής επιφάνειας, όπως κυβόλιθοι ή βοτσαλωτό δάπεδο, και η επίστρωση με νέα στρώση.

Επιπλέον, θα γίνει αντικατάσταση κρασπέδων και προστατευτικών μπαρών όπου απαιτείται, καθώς και ανακατασκευή των ραμπών στις προσβάσεις και τις διασταυρώσεις. Στις παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης η επιδιόρθωση ή/και αντικατάσταση των φρεατίων και των σχαρών απορροής των όμβριων υδάτων, καθώς και η αποκατάσταση και ενίσχυση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

Ολοκληρωμένος χαρακτήρας των έργων

Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις στους ποδηλατοδρόμους, το έργο προβλέπει και την πλήρη αποκατάσταση των πεζοδρομίων στις οδούς όπου αναπτύσσεται το δίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση και ανακατασκευή της πλακόστρωσης, την ανακατασκευή των ραμπών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και την τοποθέτηση πλακόστρωσης για την όδευση τυφλών.

Τέλος, όπου απαιτείται, θα γίνει αποκατάσταση του δημοτικού φωτισμού, της σήμανσης και της φύτευσης. Στόχος όλων αυτών των εργασιών είναι η παρέμβαση να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας ένα πλήρες και λειτουργικό αποτέλεσμα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καρδίτσας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr