Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Μία γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο κτιρίου, επί της οδού Θέμιδος, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία, μετά την εκδήλωση της φωτιάς, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης για να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η κλήση για την πυρκαγιά έφτασε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία περίπου στις 08:15 το πρωί. Αμέσως μετά την ενημέρωση για το συμβάν, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση και να περιοριστούν οι συνέπειες της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, στο σημείο της οδού Θέμιδος έσπευσαν 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν με πέντε ειδικά πυροσβεστικά οχήματα. Η άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ο τραυματισμός της γυναίκας και η μεταφορά της

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η γυναίκα που βρισκόταν στο διαμέρισμα φέρεται να υπέστη τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η γυναίκα έφερε έγκαυμα στο πόδι της, ένα τραύμα που απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα.

Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο τη μετέφερε για τις περαιτέρω εξετάσεις και την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, διασφαλίζοντας την κατάλληλη περίθαλψη.

Κατάσβεση και αποκάθαρση του χώρου

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικούς χώρους ή σε άλλα διαμερίσματα του κτιρίου. Η επιτυχής κατάσβεση ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της επιχείρησης.

Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες αποκάθαρσης του πληγέντος χώρου. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την απομάκρυνση καπνού και τυχόν υπολειμμάτων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αποκατάσταση του διαμερίσματος μετά το συμβάν, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr