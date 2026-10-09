Νέα απόφαση για τους ψυχολόγους στα σχολεία: Ρόλος και αρμοδιότητες

Μια νέα απόφαση έχει τεθεί σε ισχύ, η οποία καθορίζει λεπτομερώς τον ρόλο και τα καθήκοντα των ψυχολόγων ειδικότητας ΠΕ23 που θα τοποθετηθούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (ΠΕΠΑΛ). Η απόφαση αφορά το σχολικό έτος 2026-2027 και επικεντρώνεται στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές, θέτοντας παράλληλα σαφείς περιορισμούς στις αρμοδιότητές τους.

Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές

Βάσει της νέας απόφασης, οι ψυχολόγοι που θα στελεχώσουν τα ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται στους μαθητές είτε κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας, όταν δηλαδή οι ίδιοι διατυπώνουν σχετικό αίτημα, είτε μετά από παρότρυνση των καθηγητών τους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εντοπίσει ανάγκες. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η παρουσία των ψυχολόγων στα σχολεία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ψυχικού κόσμου των μαθητών, προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την έκφραση προβληματισμών και την αναζήτηση βοήθειας. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η υποστήριξη παρέχεται με τρόπο που σέβεται την αυτονομία των μαθητών, αλλά και ενθαρρύνει την έγκαιρη παρέμβαση όταν κρίνεται απαραίτητη από το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αποσαφήνιση καθηκόντων και «κόκκινες γραμμές»

Ένα σημαντικό σημείο της νέας απόφασης είναι η ρητή πρόβλεψη σχετικά με τα καθήκοντα των ψυχολόγων. Σύμφωνα με αυτή, οι ψυχολόγοι δεν έχουν καμία υποχρέωση να αναλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα εντός της σχολικής μονάδας. Αυτό διασφαλίζει ότι ο χρόνος και η ενέργειά τους θα αφιερώνονται αποκλειστικά στον κύριο ρόλο τους, την ψυχολογική υποστήριξη.

Επιπλέον, η απόφαση απαγορεύει αυστηρά την ανάθεση στους ψυχολόγους εφημεριών, επιτηρήσεων, αναπληρώσεων ή οποιουδήποτε άλλου διδακτικού ή εξωδιδακτικού έργου. Αυτά τα καθήκοντα θεωρούνται ξένα προς την ειδικότητά τους και η ανάθεσή τους θα αποσπούσε τους ψυχολόγους από το εξειδικευμένο έργο τους, το οποίο απαιτεί πλήρη αφοσίωση και εξειδικευμένες γνώσεις.

Το πλαίσιο εφαρμογής και η χρηματοδότηση

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία με τίτλο «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Πρόκειται για μια πράξη που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τους μαθητές των επαγγελματικών σχολείων σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο γνωστικά όσο και συναισθηματικά.

Η υλοποίηση αυτής της πράξης, και κατ’ επέκταση η τοποθέτηση ψυχολόγων στα σχολεία, πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο συμβάλλει επίσης οικονομικά στην υλοποίηση του προγράμματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση της ψυχολογικής υγείας των μαθητών.

Η σημασία της τελικής έκθεσης και το απόρρητο

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, ο ψυχολόγος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μια αναλυτική τελική έκθεση. Η έκθεση αυτή περιγράφει λεπτομερώς όλες τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, τις ενημερώσεις που δόθηκαν, καθώς και τις επαφές που έγιναν με μαθητές, γονείς ή εκπαιδευτικούς. Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται με αυστηρή τήρηση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων.

Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι διπλός. Αφενός, διασφαλίζει τη «συνέχεια» του έργου που επιτελείται, επιτρέποντας την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Αφετέρου, λειτουργεί ως ένας χρήσιμος οδηγός σύνδεσης για τον ψυχολόγο που θα αναλάβει καθήκοντα την επόμενη σχολική χρονιά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και των αναγκών της σχολικής κοινότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis