Ο Γκρανίτ Τσάκα καταδικάστηκε για πλαστογράφηση πιστοποιητικών εμβολιασμού

Ο Γκρανίτ Τσάκα, ο 34χρονος διεθνής μέσος και αρχηγός της εθνικής Ελβετίας, καταδικάστηκε σε χρηματική ποινή με αναστολή για την υπόθεση πλαστογράφησης δύο πιστοποιητικών εμβολιασμού. Η υπόθεση αφορά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού και η απόφαση εκδόθηκε από την Εισαγγελία της Λουκέρνης. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής γνωστοποίησε τις εξελίξεις μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση της Εισαγγελίας της Λουκέρνης

Η δικαστική περιπέτεια του Γκρανίτ Τσάκα έφτασε στο τέλος της με την έκδοση της απόφασης από την Εισαγγελία της Λουκέρνης. Σύμφωνα με την απόφαση, στον Τσάκα επιβλήθηκε χρηματική ποινή με αναστολή, ύψους 150.000 ελβετικών φράγκων. Η ποινή αυτή αντιστοιχεί σε 50 ημερήσιες χρηματικές μονάδες, με την κάθε μία να ανέρχεται σε 3.000 ελβετικά φράγκα, για το αδίκημα της δόλιας εξασφάλισης ανακριβούς επίσημης πιστοποίησης.

Ο ανασταλτικός χαρακτήρας της ποινής σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα χρειαστεί να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, εφόσον δεν υποπέσει σε νέο αδίκημα κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου δοκιμασίας. Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής διευκρίνισε ότι έχει ήδη καλύψει τα δικαστικά έξοδα που προέκυψαν από την υπόθεση.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και η δημόσια παραδοχή

Η υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελβετία, μετά την αποκάλυψη από την εφημερίδα Blick ότι η Εισαγγελία της Λουκέρνης διεξήγαγε έρευνα εις βάρος του διεθνούς μέσου. Λίγες ημέρες αργότερα, πριν από τις προηγούμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, ο Τσάκα παραδέχθηκε δημόσια ότι είχε προχωρήσει στην πλαστογράφηση δύο πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Τσάκα επέλεξε να μην αμφισβητήσει την εισαγγελική απόφαση, τονίζοντας ότι αναγνωρίζει πλήρως την ευθύνη του. Στην ανάρτησή του, υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Αποδέχομαι την απόφαση και αναλαμβάνω την ευθύνη».

Οι επιπτώσεις στην εθνική ομάδα της Ελβετίας

Η παραδοχή του ποδοσφαιριστή, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της εισαγγελικής έρευνας, οδήγησε στην απόφαση να μείνει προσωρινά εκτός εθνικής ομάδας. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ελβετίας και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής συμφώνησαν ότι δεν θα συμμετείχε στην τελευταία συγκέντρωση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπόθεση χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία της ομάδας.

Παρά την απουσία του αρχηγού της, η εθνική ομάδα της Ελβετίας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εκκίνηση στη νέα διοργάνωση του Nations League. Συγκεκριμένα, η Ελβετία πέτυχε τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, δείχνοντας τη δυναμική της παρά την έλλειψη του Τσάκα.

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση και οι επόμενες υποχρεώσεις

Πλέον, ο 34χρονος μέσος μπορεί να επικεντρωθεί στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, έχοντας αφήσει πίσω του τη συγκεκριμένη νομική εκκρεμότητα. Η επόμενη συγκέντρωση της εθνικής Ελβετίας είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο, όπου αναμένεται να είναι και πάλι παρών.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Τσάκα επιστρέφει στη δράση με την ομάδα του, τη Σάντερλαντ. Το προσεχές Σάββατο, η Σάντερλαντ αντιμετωπίζει την Μπράιτον, σηματοδοτώντας την επανένταξη του ποδοσφαιριστή στους αγωνιστικούς ρυθμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta