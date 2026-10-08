Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση που αφορά τους γιατρούς οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο ανήκει στο ζευγάρι των γιατρών, εντοπίστηκε σε λογαριασμό ευρωπαϊκής τράπεζας. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή ενός σωματείου στη διακίνηση των χρημάτων.

Οι οικονομικοί έλεγχοι και το εύρημα

Κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησαν σε ενδελεχείς οικονομικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, στον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη ενός σημαντικού χρηματικού ποσού.

Το ποσό αυτό, το οποίο ανήκει στο ζευγάρι των γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση, εντοπίστηκε σε λογαριασμό ευρωπαϊκής τράπεζας. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο των συνεχιζόμενων ερευνών, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να εντοπίσουν την προέλευση και τη διαδρομή των χρημάτων.

Το ύψος του ποσού και η πιθανή προέλευσή του

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το χρηματικό ποσό που βρέθηκε ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι αυτό το πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό ενδεχομένως αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν συγκεντρώσει οι εμπλεκόμενοι γιατροί όλα αυτά τα χρόνια. Η ύπαρξη ενός τέτοιου ποσού σε ξένη τράπεζα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχών.

Η επιλογή συγκεκριμένων τραπεζών για την κατάθεση αυτών των χρημάτων φέρεται να έγινε με σκοπό να διευκολυνθεί η απόκρυψη της ροής των κεφαλαίων. Οι αρχές εικάζουν ότι ο στόχος ήταν να μην εντοπιστεί αυτή η οικονομική δραστηριότητα από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον και σε αυτό το κομμάτι, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς λόγοι και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Διεθνής συνεργασία και η επιλογή της τράπεζας

Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιείται επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού. Αυτή η διεθνής συνεργασία κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την πρόσβαση σε όλα τα σχετικά οικονομικά δεδομένα. Η ανταλλαγή πληροφοριών αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για την πορεία των χρημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα στην οποία βρέθηκαν οι καταθέσεις δεν βρίσκεται στην Κύπρο, παρά τις αρχικές φήμες που είχαν κυκλοφορήσει. Η επιλογή της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής τράπεζας φέρεται ότι έγινε επειδή η μετακίνηση των χρημάτων θα μπορούσε να μην γίνει αντιληπτή από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από οποιονδήποτε άλλο εγχώριο φορέα. Αυτό το στοιχείο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της έρευνας για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο στόχαστρο των αρχών και ένα σωματείο

Παράλληλα με τους ελέγχους των τραπεζικών λογαριασμών, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο στόχαστρο των αρχών έχει μπει και ένα ακόμα σωματείο. Υπάρχουν πιθανότητες αυτό το σωματείο να χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διακίνηση χρημάτων. Η πιθανή αυτή εμπλοκή του σωματείου αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας για τις αρχές.

Το συγκεκριμένο σωματείο συνδέεται με ένα ιατρονομικό συμβούλιο, το οποίο είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν. Αυτό το στοιχείο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε σχέση του συγκεκριμένου φορέα με τις οικονομικές συναλλαγές που ερευνώνται. Η πλήρης διερεύνηση της δράσης του σωματείου αναμένεται να ρίξει φως σε πιθανές διαδρομές χρημάτων που δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι τώρα.

Με πληροφορίες από: Reader