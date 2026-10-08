53Χρονη καταγγέλλει εγκαύματα 2ου βαθμού μετά από γυναικολογική εξέταση

Μια 53χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι υπέστη εγκαύματα 2ου βαθμού στα γεννητικά της όργανα και τους γλουτούς, μετά από γυναικολογική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της πόλης. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, ενόψει λήψης υλικού για βιοψία. Η 53χρονη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Η καταγγελία και η εξέταση στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την καταγγελία της 53χρονης, τα εγκαύματα δευτέρου βαθμού προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ειδικής γυναικολογικής εξέτασης σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η εξέταση αυτή, που έλαβε χώρα τον περασμένο Μάρτιο, είχε ως σκοπό τη λήψη υλικού για βιοψία.

Η μηνύτρια ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέταση περιελάμβανε τη χρήση υγρού οξέος. Όπως περιέγραψε, στην αρχή της διαδικασίας της έριξαν μεγάλη ποσότητα υγρού στα γεννητικά της όργανα, με αποτέλεσμα να νιώσει αμέσως έντονο κάψιμο και πόνο στην περιοχή.

Δραματικές στιγμές και η αντίδραση του προσωπικού

Η αντίδραση της 53χρονης ήταν άμεση και έντονη. «Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο και δεν μπορούσα να ανασάνω», τόνισε η ίδια. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προσπάθησε να την καθησυχάσει, ξεκινώντας πλύσεις με φυσιολογικό ορό και τοποθετώντας κρέμα στην πάσχουσα περιοχή.

Ωστόσο, παρά τις ενέργειες του προσωπικού, η κατάσταση της γυναίκας δεν βελτιώθηκε αμέσως. Όπως σημείωσε η ίδια, «το κάψιμο και ο πόνος έγιναν εντονότερα, ενώ όλη η περιοχή ήταν κόκκινη και πρησμένη έως και τους γλουτούς».

Αρχικά, το ιατρικό προσωπικό εκτίμησε ότι η 53χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ και της χορήγησε την ανάλογη αγωγή. Κατόπιν, νοσηλεύθηκε για τα επόμενα 24ωρα στην γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου.

Νομικές ενέργειες και ιατρική παρακολούθηση

Η 53χρονη προχώρησε σε νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η μήνυση στρέφεται κατά του θεράποντος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό.

Τα αδικήματα για τα οποία μηνύει η γυναίκα είναι αυτά της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της έκθεσης σε κίνδυνο.

Μετά το συμβάν και την αρχική νοσηλεία, η 53χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος ενήργησε με την ιδιότητα του πραγματογνώμονα. Στη συνέχεια, απευθύνθηκε σε άλλο νοσοκομείο, όπου την παρακολούθησε πλαστικός χειρουργός για την αποκατάσταση των εγκαυμάτων.

Δύσκολη πορεία αποκατάστασης

Όσον αφορά την πορεία αποκατάστασής της, η 53χρονη ανέφερε ότι εξελίχθηκε πολύ δύσκολα. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Είχα πολύ πόνο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, να καθίσω, ούτε να ξαπλώσω».

Παρά τις δυσκολίες και τους έντονους πόνους, η γυναίκα αναγκάστηκε να επιστρέψει στη δουλειά της. Όπως η ίδια εξήγησε, αυτό συνέβη για βιοποριστικούς λόγους, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να παραμείνει εκτός εργασίας.

Με πληροφορίες από: Reader