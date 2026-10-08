Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση καθηγήτριας σε 13χρονη στο Νέο Ηράκλειο

Μία σοβαρή καταγγελία έχει προκαλέσει αναστάτωση στη σχολική κοινότητα του Νέου Ηρακλείου, καθώς μία καθηγήτρια Γυμνασίου κατηγορείται για ρατσιστική επίθεση σε βάρος 13χρονης μαθήτριας. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα εντός του σχολικού χώρου, οδήγησε τους μαθητές σε άμεση αντίδραση, με αποτέλεσμα την κατάληψη του σχολικού συγκροτήματος. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός φέρεται να έχει απασχολήσει τη σχολική κοινότητα και στο παρελθόν με ανάλογες συμπεριφορές.

Η καταγγελία της μητέρας και οι ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η καθηγήτρια επιτέθηκε φραστικά με ρατσιστικά σχόλια σε μαθήτρια της Β' Γυμνασίου, στοχοποιώντας την για το χρώμα του δέρματός της και την καταγωγή της από την Κένυα. Η μητέρα του κοριτσιού περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό, φέρνοντας στο φως τις απαράδεκτες εκφράσεις που φέρεται να χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός.

Όπως δήλωσε η μητέρα, η οποία κατάγεται από την Κένυα και είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, η κόρη της, ηλικίας 13 ετών, δέχθηκε την επίθεση στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Η καθηγήτρια πλησίασε τη μαθήτρια και της είπε: «Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ – να πας στη χώρα σου». Επιπλέον, η εκπαιδευτικός φέρεται να της πέταξε κάτω ένα πακέτο πατατάκια που κρατούσε η κόρη της και να τη διέταξε να τα μαζέψει.

Η άμεση αντίδραση των μαθητών

Η απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά της εκπαιδευτικού ξεσήκωσε άμεσα θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου. Τα υπόλοιπα παιδιά δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στη συμμαθήτριά τους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους απέναντι στην επίθεση που δέχθηκε.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ζητώντας την οριστική απομάκρυνση της καθηγήτριας από το σχολείο, οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη. Έκλεισαν τις εισόδους του σχολικού συγκροτήματος, θέτοντας το ζήτημα στην κορυφή της ατζέντας της σχολικής κοινότητας.

Το ιστορικό προβληματικής συμπεριφοράς της εκπαιδευτικού

Η συμπεριφορά της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, καθώς φέρεται να έχει απασχολήσει τη σχολική κοινότητα και στο παρελθόν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκπαιδευτικός έχει προκαλέσει προβλήματα όχι μόνο μία φορά, υποδεικνύοντας ένα ιστορικό παρόμοιων περιστατικών.

Αυτή η επανειλημμένη εμπλοκή της καθηγήτριας σε ζητήματα που αφορούν τη συμπεριφορά της προς τους μαθητές εντείνει τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις, τόσο από τους γονείς όσο και από τους μαθητές, οι οποίοι ζητούν πλέον την οριστική της απομάκρυνση.

Προηγούμενο περιστατικό με μαθήτρια με αναπηρία

Είναι χαρακτηριστικό ότι η συμπεριφορά της εν λόγω εκπαιδευτικού είχε οδηγήσει το σχολείο ξανά σε κατάληψη τον Φεβρουάριο του 2025. Τότε, η κινητοποίηση των μαθητών είχε προκληθεί μετά από επίσημη καταγγελία της μητέρας μιας 12χρονης μαθήτριας με αναπηρία.

Το παιδί αυτό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας από τη βρεφική του ηλικία και χρησιμοποιούσε τον ανελκυστήρα του σχολείου, όπως δικαιούταν και του είχε επιτραπεί ρητά λόγω των κινητικών του δυσκολιών. Η καθηγήτρια, τότε, φέρεται να αντιμετώπισε την 12χρονη με απαξιωτικό και ειρωνικό τρόπο, αμφισβητώντας δημόσια την ανάγκη της να χρησιμοποιήσει το ασανσέρ, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και την προηγούμενη κατάληψη.

Με πληροφορίες από: Enikos