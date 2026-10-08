Οι Ισπανοί αποχαιρετούν με συγκίνηση και οργή την Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, σύμβολο του αγώνα για τη στέγαση

Η Ισπανία αποχαιρετά την 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία απεβίωσε σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της από το σπίτι της στη Μαδρίτη. Ο θάνατός της πυροδότησε κύμα συγκίνησης και οργής, με διαδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη τη χώρα. Η έξωσή της, που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου, την κατέστησε σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα στέγασης.

Συγκινητικός αποχαιρετισμός στην Πουέρτα ντελ Σολ

Στην καρδιά της Μαδρίτης, στην Πουέρτα ντελ Σολ, ακτιβιστές και πολίτες συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ. Η Αϊτάνα Λόπεθ, μια 25χρονη φοιτήτρια μόδας, βρέθηκε στον αυτοσχέδιο «καταυλισμό διαμαρτυρίας» κρατώντας ένα κερί με την επιγραφή «Σας ευχαριστούμε για όλα, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ».

Η Λόπεθ δήλωσε «σοκαρισμένη» και χαρακτήρισε την Αμπασκάλ ως «την απαρχή όλων αυτών», αναφερόμενη στη λαϊκή κινητοποίηση που έχει συγκλονίσει την Ισπανία. Ένας μικρός βωμός με κεριά και πλακάτ έχει στηθεί στο σημείο, όπου αργά το πρωί παρέμεναν περίπου δέκα άτομα, ορισμένα εμφανώς συγκινημένα.

Η έξωση που πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις

Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εκδιώχθηκε από το σπίτι της στη Μαδρίτη στις 23 Σεπτεμβρίου, όπου διέμενε για σχεδόν 70 χρόνια. Αυτή η έξωση προκάλεσε άμεση οργή και πυροδότησε διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, καθιστώντας την Αμπασκάλ σύμβολο της αγοράς κατοικίας της χώρας.

Ο θάνατός της, χθες το βράδυ, ήρθε μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο, όπου είχε εισαχθεί μετά το περιστατικό της έξωσης. Η απώλειά της έχει εντείνει τις αντιδράσεις και έχει οδηγήσει σε ευρεία κινητοποίηση.

Ο «καταυλισμός διαμαρτυρίας» και τα μηνύματα

Στην τεράστια πλατεία της Πουέρτα ντελ Σολ έχουν στηθεί περίπου εκατό σκηνές τις τελευταίες δέκα ημέρες, αποτελώντας το κέντρο του αγώνα για τα δικαιώματα στέγασης. Πλακάτ με συνθήματα όπως «Η γιαγιά μιας ολόκληρης χώρας» και «Ο αγώνας συνεχίζεται» έχουν τοποθετηθεί στο έδαφος, ανάμεσα σε μπουκέτα με τριαντάφυλλα.

Τουρίστες περπατούσαν ανάμεσα στα κεριά και τις σκηνές, ενώ οι ακτιβιστές συνεχίζουν να διαδηλώνουν για τα δικαιώματα στέγασης. Η παρουσία του αυτοσχέδιου καταυλισμού υπογραμμίζει τη διάρκεια και την ένταση των διαμαρτυριών που ξεκίνησαν μετά την έξωση της Αμπασκάλ.

Απαράδεκτες τιμές ακινήτων και η δημόσια κατακραυγή

Ο Λουίθ Ροντρίγκεθ, 64 ετών, εξέφρασε την άποψη ότι είναι «απαράδεκτο» να διώχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι της μετά από 70 χρόνια διαμονής. Τόνισε ότι οι τιμές των ακινήτων στην Ισπανία, τόσο για ενοικίαση όσο και για αγορά, «έχουν φτάσει σε εντελώς παρανοϊκά επίπεδα».

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε ευρεία κινητοποίηση και έχει προκαλέσει έκτακτη μεταρρύθμιση στον τομέα της στέγασης στην Ισπανία. Η περίπτωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ αναδεικνύει τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην αγορά ακινήτων.

Πορεία μνήμης προς το πρώην σπίτι της

Σε ένδειξη μνήμης και διαμαρτυρίας, μια πορεία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα το βράδυ, στις 21:00. Η πορεία θα ξεκινήσει από τον καταυλισμό της Πουέρτα ντελ Σολ και θα κατευθυνθεί προς το πρώην σπίτι της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη.

Αυτή η κινητοποίηση αναμένεται να συνεχίσει να αναδεικνύει το ζήτημα των δικαιωμάτων στέγασης στη χώρα και να διατηρήσει ζωντανό τον αγώνα που ξεκίνησε με την έξωση της 87χρονης γυναίκας.

Με πληροφορίες από: Topontiki