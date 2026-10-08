Οι προσπάθειες εργαζομένων να πληρωθούν και τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. για τον Φίλιππο Καμπούρη

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Φίλιππος Καμπούρης, με νέες λεπτομέρειες να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι προσπάθειες εργαζομένων να λάβουν τους μισθούς τους από εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως «φαντάσματα». Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. και η ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση.

Οι προσπάθειες των εργαζομένων για τους μισθούς τους

Οι εργαζόμενοι σε εμπλεκόμενες εταιρείες κατέβαλαν απέλπιδες προσπάθειες να εντοπίσουν τον Φίλιππο Καμπούρη και να κατανοήσουν τι είχε συμβεί με τα χρήματά τους. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που αναζητούσαν τους οφειλόμενους μισθούς τους. Αυτές οι προσπάθειες αποτυπώνονται σε διάφορες επικοινωνίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της έρευνας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μήνυμα που εντόπισε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο έστειλε εργαζόμενος στον κ. Καμπούρη. Το μήνυμα ανέφερε: «καλησπέρα κύριε Φίλιππε, θα ήθελα να μου στείλετε το μεροκάματό μου για τις ώρες που δούλεψα». Αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει την αγωνία των εργαζομένων να λάβουν τις αμοιβές τους για την εργασία που είχαν προσφέρει.

Οι συνομιλίες του «κοριού» της ΕΛ.ΑΣ.

Πέρα από τα μηνύματα των εργαζομένων, ο «κοριός» της Ελληνικής Αστυνομίας κατέγραψε και άλλες συνομιλίες που σχετίζονται με την υπόθεση. Σε μία από αυτές, πρωταγωνιστής είναι λογιστής του κυκλώματος, ο οποίος δέχεται κλήσεις από εργαζόμενους που προσπαθούν να βρουν τον Φίλιππο Καμπούρη για να διευθετήσουν το ζήτημα των χρημάτων τους.

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, συνεργάτες του Φίλιππου Καμπούρη συζητούσαν μεταξύ τους για ένα μαγαζί που είχε κλείσει. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, το κλείσιμο του μαγαζιού πιθανόν οφειλόταν στο ότι «κάτι παράνομο έχει κάνει». Αυτή η συνομιλία ενισχύει τις υποψίες για παράνομες ενέργειες στο πλαίσιο της λειτουργίας των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Τα ευρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα αποτελέσματα από την ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων, τα οποία επεξεργάστηκε η Οικονομική Αστυνομία. Από την εξέταση των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν ο κ. Καμπούρης, η σύζυγός του, καθώς και οι εμπλεκόμενες στην υπόθεση εταιρείες, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τις χρηματικές ροές.

Συγκεκριμένα, από το 2021 έως σήμερα, καταγράφηκαν πιστώσεις συνολικής αξίας 630.000 ευρώ και χρεώσεις ύψους 700.000 ευρώ μεταξύ των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν αναλήψεις μετρητών που ανέρχονται στο εντυπωσιακό ποσό των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών, σε θυρίδα που ανήκει στη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 53.000 ευρώ σε μετρητά.

Η σύνδεση του Φίλιππου Καμπούρη με τις εταιρείες

Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της έρευνας για την Οικονομική Αστυνομία ήταν η σύνδεση του Φίλιππου Καμπούρη με τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Ωστόσο, κάποιες αναρτήσεις που ο ίδιος είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στο Facebook, φαίνεται να αποτέλεσαν καθοριστικό στοιχείο. Αυτές οι αναρτήσεις συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία, προκειμένου να αποδειχθεί η σχέση του με μια σειρά από νυχτερινά κέντρα.

Πιο αναλυτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανιζόταν να διαφημίζει και να προωθεί, μέσω των αναρτήσεών του, μαγαζιά διασκέδασης που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Αττικής. Επιπρόσθετα, οι αστυνομικοί εντόπισαν αναρτήσεις από χρήστες του διαδικτύου προς τον κ. Καμπούρη, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υποδηλώνουν ότι εκείνος ήταν ο αφανής διαχειριστής αυτών των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis