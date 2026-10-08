Κατάληψη στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής μετά από ρατσιστική επίθεση καθηγήτριας σε 13χρονη μαθήτρια

Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, μετά από ρατσιστική λεκτική επίθεση που δέχτηκε 13χρονη μαθήτρια με καταγωγή από την Κένυα από καθηγήτρια του σχολείου. Οι μαθητές ζητούν την απομάκρυνση της εκπαιδευτικού, η οποία φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με αντίστοιχη συμπεριφορά.

Η νέα καταγγελία για ρατσιστική επίθεση

Η πρόσφατη καταγγελία αφορά μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, στην οποία η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός φέρεται να απηύθυνε προσβλητικά σχόλια σχετικά με το χρώμα του δέρματός της και την καταγωγή της. Σύμφωνα με τη μητέρα της 13χρονης, η καθηγήτρια είπε στην ανήλικη «Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου».

Η ίδια εκπαιδευτικός φέρεται, επίσης, να πέταξε στο έδαφος ένα πακέτο με πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια και να της ζήτησε στη συνέχεια να το μαζέψει. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου.

Η αντίδραση της μαθητικής κοινότητας

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη μαθητική κοινότητα του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής. Οι συμμαθητές της 13χρονης εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους και αποφάσισαν να προχωρήσουν στην κατάληψη του σχολείου σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι μαθητές ζητούν την απομάκρυνση της εκπαιδευτικού από το σχολείο, καθώς η συμπεριφορά της έχει δημιουργήσει προβληματισμό και αντιδράσεις. Η κατάληψη αποτελεί μια σαφή έκφραση της δυσαρέσκειας και της απαίτησης για την επίλυση του ζητήματος.

Το παρελθόν της εκπαιδευτικού και προηγούμενες καταγγελίες

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με ανάλογη συμπεριφορά, χλευάζοντας μαθήτρια με αναπηρία. Τον Φεβρουάριο του 2025, είχε καταγγελθεί από μητέρα 12χρονης μαθήτριας με αναπηρία. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά, το κορίτσι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και κινητικές δυσκολίες, και ως εκ τούτου είχε λάβει άδεια να χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα του σχολείου.

Ωστόσο, η εκπαιδευτικός φέρεται να είχε αμφισβητήσει την ανάγκη χρήσης του ανελκυστήρα από τη 12χρονη και να της είχε μιλήσει με προσβλητικό και απαξιωτικό τρόπο, με συνέπεια το κορίτσι να ξεσπάσει σε κλάματα. Το περιστατικό είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη του σχολείου, ενώ είχε γίνει αναφορά και στην αρμόδια διεύθυνση.

Διοικητικές ενέργειες και επιστροφή στο σχολείο

Η υπόθεση του Φεβρουαρίου του 2025 είχε οδηγήσει σε προσωρινή, τρίμηνη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μέχρι την ολοκλήρωση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Ωστόσο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η καθηγήτρια επέστρεψε στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, γεγονός που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις και προβληματισμό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εκπαιδευτικός έχει βρεθεί τέσσερις φορές αντιμέτωπη με διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ έχει παραπεμφθεί και σε πειθαρχικό συμβούλιο. Αναφέρεται ακόμη ότι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της έχουν υποβληθεί τόσο από μαθητές και γονείς όσο και από συναδέλφους της. Κατά την απόσπασή της στο 4ο Γυμνάσιο της περιοχής, φέρεται να σημειώθηκε και εκεί περιστατικό σε βάρος μαθητή.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader