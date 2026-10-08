Νέα στοιχεία για την υπόθεση των εικονικών εταιρειών: Στο φως συνομιλίες με αναφορές σε απλήρωτα μεροκάματα και τον Φίλιππο Καμπούρη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση των εικονικών εταιρειών και των οφειλών εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 11 συλλήψεις, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν πλέον ενδελεχώς τα οικονομικά δεδομένα των εμπλεκομένων, τις εταιρικές διαδρομές που ακολουθήθηκαν, αλλά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έρευνα για εικονικές εταιρείες και οφειλές εκατομμυρίων

Η υπόθεση αφορά τη δημιουργία εικονικών εταιρειών και την πρόκληση οφειλών που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ προς δημόσιους φορείς, όπως ο ΕΦΚΑ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην πραγματοποίηση 11 συλλήψεων, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα των Αρχών να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Οι ερευνητές επικεντρώνονται στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, με στόχο να εντοπίσουν τις διαδρομές των χρημάτων και να αποκαλύψουν τον τρόπο λειτουργίας των εικονικών αυτών επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι εταιρικές διαδρομές εξετάζονται προσεκτικά για να αποκαλυφθούν τυχόν κρυφές συνδέσεις και να προσδιοριστεί το εύρος της δραστηριότητας των εμπλεκομένων.

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επικοινωνίες που καταγράφηκαν από τις Αρχές τις ημέρες που προηγήθηκαν των συλλήψεων. Μέσα από αυτές τις τηλεφωνικές συνομιλίες, περιγράφονται διάφορα περιστατικά που ρίχνουν φως στις πτυχές της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας σημαντικά στοιχεία για τη δράση των εμπλεκομένων.

Στους διαλόγους αυτούς γίνονται αναφορές σε απλήρωτους εργαζομένους, οι οποίοι φαίνεται να αναζητούσαν τα δεδουλευμένα τους. Επίσης, περιγράφεται η κατάσταση ενός κλειστού ψητοπωλείου που βρισκόταν στην Καλλιθέα, καθώς και η χρήση προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, αναφέρονται χρηματικά ποσά που φαίνεται να αναζητούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.

Η προσπάθεια εργαζομένου για απλήρωτα χρήματα

Μία χαρακτηριστική συνομιλία που έχει καταγραφεί αφορά έναν εργαζόμενο ο οποίος προσπαθεί να βρει λύση για χρήματα που, όπως υποστηρίζει, του οφείλονται. Τα χρήματα αυτά φέρεται να προέρχονται από μια επιχείρηση η οποία συνδέεται με τον Φίλιππο Καμπούρη, γεγονός που αναδεικνύει τις άμεσες συνδέσεις των εμπλεκομένων.

Ο εργαζόμενος τηλεφωνεί στην επιχείρηση, έχοντας την πεποίθηση ότι επικοινωνεί με το λογιστικό γραφείο του ψητοπωλείου που λειτουργούσε στην Καλλιθέα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγραφές των Αρχών, στην πραγματικότητα συνομιλεί με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του λογιστηρίου, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση.

Ο διάλογος με τη «λογίστρια»

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο εργαζόμενος θέτει το ζήτημα της εκκρεμότητας, αναφέροντας: «Ναι είναι μία εκκρεμότητα από τον κύριο Καμπούρη, την οποία δεν έχω πληρωθεί. Με ακούτε;». Η απάντηση από τη σύζυγο του Καμπούρη, η οποία υποδύεται τη λογίστρια, ήταν άμεση και με οδηγίες: «Ναι, ναι. Μη μου λέτε ονόματα. Θα μου πείτε επωνυμία εταιρείας.»

Ο εργαζόμενος, στην προσπάθειά του να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία, αναφέρει την επωνυμία του ψητοπωλείου στην Καλλιθέα. Ωστόσο, εκφράζει την απορία του για την απαίτηση της επωνυμίας, λέγοντας: «Τι εννοείτε επωνυμία; Έτσι λέγεται το μαγαζί. Πείτε μου ακριβώς, μήπως εγώ δεν κατάλαβα.»

Οι εκκρεμότητες και η ενημέρωση του Φίλιππου Καμπούρη

Στη συνέχεια του διαλόγου, ο εργαζόμενος επιμένει στην ανάγκη επίλυσης του ζητήματος των απλήρωτων δεδουλευμένων του. Διευκρινίζει ότι το θέμα είναι λογιστικό και εκφράζει την ανησυχία του, καθώς δεν έχει απολυθεί επίσημα, όπως δηλώνει: «Ναι, αν είναι λογιστικό το θέμα, θέλω να πω ούτε καν με έχει απολύσει απ’ ότι ξέρω. Τα λεφτά. Δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά.»

Ο εργαζόμενος ολοκληρώνει την επικοινωνία του ζητώντας από την υποτιθέμενη λογίστρια να ενημερώσει τον Φίλιππο Καμπούρη για την εκκρεμότητα: «Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Καμπούρη;». Όλοι οι διάλογοι αυτοί έχουν καταγραφεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας και πλέον αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πολυσέλιδη δικογραφία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki