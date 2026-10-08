Μεταφέρθηκε στο Γεννηματάς ο Φίλιππος Καμπούρης – Ισχυρίζεται ότι υπέστη εγκεφαλικό

Ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, όπου κρατείται. Ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι αισθάνεται μούδιασμα στο χέρι και ζάλη, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου. Η μεταφορά του κρίθηκε αναγκαία καθώς έχει ιστορικό εγκεφαλικού, και αναμένεται να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εσπευσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο

Ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς από τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι αισθάνεται μούδιασμα στο χέρι και ζάλη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υφίσταται εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι Αρχές ανησύχησαν λόγω του ιστορικού εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει ο Φίλιππος Καμπούρης. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε μια σειρά ιατρικών εξετάσεων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση της υγείας του και να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η ύπαρξη εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι κατηγορίες και η απολογία

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κατηγορούνται ως αρχηγικά μέλη ενός κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Το ζευγάρι, μαζί με άλλα εννέα άτομα – δύο επιχειρηματίες, δύο λογιστές και τέσσερις αχυράνθρωπους – αποτελούν την «παρέα των 11» που συνελήφθησαν. Όλοι τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή στις 9:00 το πρωί της Κυριακής (11.10.26). Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία», ενώ οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι πρόκειται για οφειλές και όχι για απάτη.

Το κύκλωμα και οι οφειλές

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην ίδρυση εταιριών από το 2013, με το ζευγάρι να ηγείται της εγκληματικής οργάνωσης. Από τις 29 εταιρείες που είχαν δημιουργήσει, οι 22 παρουσιάζουν οφειλές που ανέρχονται συνολικά σε 5.352.556 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Η ζημία για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων υπολογίζονται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε 15 από αυτές τις εταιρείες, ως «μπροστινός» φέρεται να χρησιμοποιούνταν ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος είχε εμφανιστεί και σε εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη. Συγκεκριμένα, το άτομο αυτό είχε τοποθετηθεί ως διαχειριστής στην πρώτη εταιρία που είχε δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης στις 13 Δεκεμβρίου 2023, η οποία δημιούργησε χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μια άλλη εταιρία, στην οποία ο 58χρονος ήταν επίσης «μπροστινός», χρωστάει 190.467 ευρώ στον ΕΦΚΑ και 825.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ. Επίσης, αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες στην Οικονομική Αστυνομία, ενώ αναμένονται και άλλες καταθέσεις σχετικά με την υπόθεση.

Αποζημιώσεις Covid και οικονομικά στοιχεία

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών αποκάλυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τα εισοδήματα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του. Το ζευγάρι κατηγορείται ότι εισέπραξε ακόμη και αποζημιώσεις λόγω Covid. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος είναι και παρουσιαστής, το 2021 δήλωσε 5.209,61 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού από το ελληνικό Δημόσιο λόγω Covid ύψους 4.418,34 ευρώ. Αντίστοιχα, η σύζυγός του έλαβε αποζημίωση 3.020,74 ευρώ λόγω Covid, ενώ για τη χρήση του 2021 είχε δηλώσει 10.154,79 ευρώ.

Τα δηλωθέντα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες του ζευγαριού από το 2021 έως και το 2025 έρχονται σε πλήρη δυσαναλογία με τα ποσά που διακινήθηκαν. Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε 26.234,29 ευρώ το 2022, 12.464,31 ευρώ το 2023, λίγο παραπάνω από 10.600 ευρώ το 2024 και 9.540,44 ευρώ για τη χρήση του 2025. Κατά την τετραετία αυτή, από το 2021 έως το 2025, το ζευγάρι προχώρησε σε αναλήψεις από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τόσο τους προσωπικούς όσο και αυτούς των εταιριών, συνολικού ύψους 2.218.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit