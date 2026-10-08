Πέντε παίκτες της Gence BC τραυματίστηκαν από κατάρρευση ασανσέρ πριν από αγώνα FIBA Europe Cup

Απρόοπτο σημειώθηκε πριν από τον αγώνα της Gence BC από το Αζερμπαϊτζάν με την Εροκσπόρ από την Τουρκία, στο πλαίσιο του FIBA Europe Cup. Πέντε παίκτες της Gence BC τραυματίστηκαν σε ατύχημα με ασανσέρ στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η ομάδα, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση. Ο προπονητής της ομάδας, Μάρτιν Κνέζεβιτς, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της FIBA να απορρίψει το αίτημα του συλλόγου για αναβολή του αγώνα, ο οποίος διεξήχθη κανονικά.

Το περιστατικό στην Κωνσταντινούπολη

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ πριν από τον εκτός έδρας αγώνα της Τετάρτης, στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προπονητή Μάρτιν Κνέζεβιτς, το ασανσέρ στο ξενοδοχείο της ομάδας κατέρρευσε, με αποτέλεσμα πέντε παίκτες της Gence BC να τραυματιστούν. Το ασανσέρ έπεσε τρεις ορόφους, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας των αθλητών.

Ο προπονητής ανέφερε ότι οι παίκτες στάθηκαν τυχεροί που δεν υπέστησαν τραυματισμούς που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους. Ο ίδιος έκανε λόγο για «φθηνό ξενοδοχείο» που είχε κλείσει η αντίπαλη ομάδα, Ερόκσπορ, για τη διαμονή της Gence BC.

Η αντίδραση του προπονητή Μάρτιν Κνέζεβιτς

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρτιν Κνέζεβιτς αποκάλυψε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στο Facebook. Στην ανάρτησή του, επέκρινε έντονα τη FIBA για την απόφασή της να αγνοήσει το αίτημα της ομάδας του για αναβολή της αναμέτρησης, παρά τους τραυματισμούς των παικτών.

«Δεν με εκπλήσσει το τελικό σκορ απέναντι στην Ερόκσπορ απόψε, δεδομένου ότι πέντε από τους παίκτες μας τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από την κατάρρευση ενός ασανσέρ στο ξενοδοχείο της ομάδας, το ίδιο φθηνό ξενοδοχείο που μας έκλεισε η Εροσκπόρ. Τα παιδιά έπεσαν τρεις ορόφους και είναι τυχερά που δεν υπέστησαν τραυματισμούς που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους. Και ευχαριστούμε τη FIBA που αγνόησε το αίτημά μας να αναβληθεί το παιχνίδι, ενώ είχαμε πολλούς παίκτες εκτός. Είστε οι καλύτεροι!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κνέζεβιτς.

Ο αγώνας και η σύνθεση της ομάδας

Παρά το ατύχημα και τους τραυματισμούς, ο αγώνας διεξήχθη κανονικά στην Κωνσταντινούπολη. Η Gence BC αντιμετώπισε την Εροκσπόρ στον εναρκτήριο αγώνα του τρίτου ομίλου της διοργάνωσης FIBA Europe Cup και ηττήθηκε με τελικό σκορ 92-63.

Η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν είχε δηλώσει συνολικά 12 παίκτες για την αναμέτρηση. Ωστόσο, λόγω των τραυματισμών, μόνο 10 παίκτες εμφανίστηκαν στο γήπεδο. Από αυτούς, δύο δεν αγωνίστηκαν καθόλου, ενώ ο παίκτης Ιμπραχίμοφ συμμετείχε στον αγώνα για μόλις 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα.

Το αίτημα αναβολής και η απόρριψή του

Μετά το περιστατικό με την κατάρρευση του ασανσέρ και τους τραυματισμούς των πέντε παικτών, η Gence BC υπέβαλε αίτημα στη FIBA για την αναβολή του αγώνα. Ο προπονητής Μάρτιν Κνέζεβιτς αποκάλυψε ότι αυτό το αίτημα απορρίφθηκε από τη διοργανώτρια αρχή.

Η απόρριψη του αιτήματος ανάγκασε την Gence BC να αγωνιστεί με σημαντικές ελλείψεις στη σύνθεσή της, γεγονός που, όπως άφησε να εννοηθεί ο προπονητής, επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Η κριτική του Κνέζεβιτς προς τη FIBA υπογραμμίζει την απογοήτευση της ομάδας για τη μη ανταπόκριση στο πρόβλημα που προέκυψε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta