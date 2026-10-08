Προβλήματα στον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης, οι πολίτες καλούν στο 112

Προβλήματα στην επικοινωνία με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η δυσκολία αυτή είναι προσωρινή και αφορά όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση για έκτακτες ανάγκες.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές παρακαλούν τους πολίτες να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη αστυνομική συνδρομή. Η ενημέρωση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση επέμβαση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και η προσωρινή δυσλειτουργία

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας το κοινό για την προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με τον αριθμό 100. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι πολίτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα όταν προσπαθούν να καλέσουν τον συγκεκριμένο αριθμό της Άμεσης Δράσης.

Η δυσλειτουργία αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός 100 να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για ένα χρονικό διάστημα. Η ΕΛΑΣ ζητά την κατανόηση των πολιτών και παρέχει σαφείς οδηγίες για την εναλλακτική οδό επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης.

Ο λόγος της προσωρινής δυσκολίας

Η αιτία πίσω από την προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης είναι οι εργασίες που πραγματοποιεί ένας πάροχος τηλεφωνίας. Αυτές οι εργασίες έχουν επηρεάσει τη λειτουργία του κεντρικού αριθμού επικοινωνίας με την αστυνομία.

Λόγω των εν λόγω εργασιών, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση για οποιοδήποτε ζήτημα που απαιτεί αστυνομική επέμβαση, καλούνται να μην χρησιμοποιούν τον αριθμό 100, καθώς αυτός δεν είναι προσβάσιμος αυτή τη στιγμή.

Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112

Ως εναλλακτική λύση και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, έχει δοθεί η οδηγία να καλούνται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112. Ο αριθμός αυτός είναι διαθέσιμος για όλους τους πολίτες που χρειάζονται άμεση βοήθεια.

Ο 112 αποτελεί έναν καθιερωμένο αριθμό για κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές, όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται άμεση επέμβαση.

Οδηγίες για τους πολίτες που χρειάζονται βοήθεια

Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν κάποιο περιστατικό και χρειάζονται άμεση αστυνομική συνδρομή, παρακαλούνται να καλούν απευθείας στον αριθμό 112. Η οδηγία αυτή είναι σαφής και έχει δοθεί για να διασφαλιστεί ότι κανένα αίτημα βοήθειας δεν θα μείνει αναπάντητο λόγω της προσωρινής δυσλειτουργίας του 100.

Είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 για όλες τις περιπτώσεις που θα καλούσαν κανονικά το 100. Η άμεση επικοινωνία μέσω του 112 είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε έκτακτης κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader