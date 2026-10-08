Τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία του Athens Move ξεκινούν πιλοτική λειτουργία στην Αθήνα

Τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία του Athens Move, της δημοτικής συγκοινωνίας της Αθήνας, είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν στις γειτονιές της πόλης. Το νέο δίκτυο εισέρχεται στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας, η οποία θα προηγηθεί της πλήρους ανάπτυξής του, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο δίκτυο συγκοινωνιών. Τα οχήματα παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Σεράφειο, στο πλαίσιο ειδικής ημερίδας.

Η παρουσίαση στο Σεράφειο

Η παρουσίαση των ηλεκτρικών λεωφορείων πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο, κατά τη διάρκεια της ημερίδας με τίτλο «Το Παρόν και το Μέλλον της Αστικής Ηλεκτροκίνησης». Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Αθηναίων και η Πρωτοβουλία Αθήνα21 Πόλεις και Κλίμα, αναδεικνύοντας τη σημασία της αστικής ηλεκτροκίνησης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επιβιβάστηκε σε ένα από τα νέα λεωφορεία και πραγματοποίησε την πρώτη πιλοτική διαδρομή στον εξωτερικό χώρο του Σεραφείου. Αμέσως μετά τη διαδρομή, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας.

Οι στόχοι της δημοτικής συγκοινωνίας

Στις δηλώσεις του, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας τόνισε ότι «Η δημοτική συγκοινωνία της Αθήνας μπαίνει σε κίνηση. Το Athens Move σχεδιάστηκε γειτονιά με γειτονιά, ακούγοντας τους κατοίκους και εντοπίζοντας τα σημεία, όπου υπάρχουν πραγματικά κενά στις μετακινήσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο δίκτυο στοχεύει στη δημιουργία νέων συνδέσεων σε περιοχές της Αθήνας που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε επίσης ότι το Athens Move θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο δίκτυο συγκοινωνιών. Ο στόχος είναι «κάθε κάτοικος, ανεξάρτητα από τη γειτονιά στην οποία ζει, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, καθαρές και προσιτές μετακινήσεις», με απώτερο σκοπό τη «λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, καλύτερες συνδέσεις και μια πόλη πιο προσβάσιμη για όλους».

Το εύρος και τα χαρακτηριστικά του δικτύου

Το νέο δίκτυο συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 11,75 εκατομμυρίων ευρώ. Σχεδιάστηκε για να καλύψει σημαντικά κενά στις μετακινήσεις εντός των γειτονιών της πόλης και να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις γραμμές του ΟΑΣΑ και τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 4 νέων γραμμών, την ένταξη 17 ηλεκτρικών λεωφορείων στον στόλο, την κάλυψη περίπου 40 χιλιομέτρων διαδρομών και την εγκατάσταση 185 στάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα και στην καλύτερη σύνδεση περιοχών που αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται με επάρκεια.

Η χρηματοδότηση και η συγκοινωνιακή μελέτη

Το έργο του Athens Move χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε μία συγκοινωνιακή μελέτη που εκπονήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων.

Η μελέτη αυτή ανέδειξε συγκεκριμένα ελλείμματα προσβασιμότητας σε διάφορες περιοχές της πόλης, καθώς και υψηλή εξάρτηση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και αυξημένο κόστος μετακίνησης σε συγκεκριμένες ζώνες. Τα ευρήματα της μελέτης αποτέλεσαν τη βάση για τον σχεδιασμό του νέου δικτύου.

Ο σχεδιασμός και οι ανάγκες της πόλης

Τον σχεδιασμό του Athens Move και τη σύνδεσή του με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο παρουσίασε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ και αναπληρωτής καθηγητής του ΕΜΠ, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «Το Athens Move ξεκίνησε από την ανάγκη να εντοπίσουμε πού υπάρχουν πραγματικά κενά στη μετακίνηση μέσα στην πόλη και να σχεδιάσουμε λύσεις εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο». Πρόσθεσε ότι, με βάση τα δεδομένα της συγκοινωνιακής μελέτης, διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημοτικής ηλεκτρικής συγκοινωνίας, το οποίο συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο.

Με πληροφορίες από: Reader