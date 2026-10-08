Το εκλεγμένο όργανο της Πανσπουδαστικής των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών έθιξε τους τελευταίους ισχυρισμούς του πρύτανη του ιδρύματος. Η Πανσπουδαστική αναφέρθηκε στην άρνηση του πρύτανη να δεχτεί τους εκπροσώπους των φοιτητών, ενώ οι ίδιοι κάνουν λόγο για «θέατρο του παραλόγου» που βιώνουν την τελευταία εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι ισχυρισμοί των φοιτητών: «Θέατρο του παραλόγου»

Οι εκλεγμένοι της Πανσπουδαστικής στους Φοιτητικούς Συλλόγους περιέγραψαν τα τελευταία γεγονότα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τονίζοντας πως οι φοιτητές ζουν ένα «θέατρο του παραλόγου» την τελευταία εβδομάδα. Η ΠΚΣ, σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλει την αντιμετώπιση που έτυχαν οι φοιτητές κατά τις παρεμβάσεις τους, οι οποίες είχαν ως στόχο να ακουστούν τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με τους φοιτητές, την ίδια στιγμή που διάφοροι αρμόδιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως η Υπουργός Παιδείας, έχουν περάσει από το ίδρυμα, οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Συλλόγων προσπαθούν να καταθέσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Οι προσπάθειές τους αφορούν την ζωή και τις σπουδές τους, ενώ επιδιώκουν να ενημερωθούν για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν η κυβέρνηση, τα υπουργεία, οι πρυτανικές αρχές και οι διοικήσεις των τμημάτων.

Σε αυτή την προσπάθεια, οι φοιτητές δηλώνουν ότι ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς των ΟΠΚΕ, τα ΜΑΤ, καθώς και με προσωπικό security, γεγονός που προκάλεσε την εξόργισή τους.

Άρνηση διαλόγου από τον πρύτανη

Οι φοιτητές εξέφρασαν την οργή τους για την αντιμετώπιση που είχαν κατά την προσπάθεια συνάντησης με τον πρύτανη. Αντιπροσωπεία εκλεγμένων φοιτητών επιθυμούσε να συναντηθεί με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ωστόσο τους ειπώθηκε ότι θα δεχτεί μόνο πέντε άτομα. Οι φοιτητές ερμήνευσαν αυτή την απαίτηση ως μια προσπάθεια να αποκλειστεί η μεγάλη πλειοψηφία των Φοιτητικών Συλλόγων από τον διάλογο.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν συνολικά 27 Φοιτητικοί Σύλλογοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οξυμένα ζητήματα σε κάθε σχολή. Η απαίτηση για περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων θεωρήθηκε από τους φοιτητές ως άρνηση ουσιαστικού διαλόγου με το σύνολο των συλλογικών τους οργάνων.

Τα οξυμένα προβλήματα των φοιτητών

Οι φοιτητές αναφέρθηκαν σε μια σειρά από προβλήματα που επικρατούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το γεγονός ότι 400 πρωτοετείς φοιτητές δεν κατάφεραν να εγγραφούν στις σχολές τους, λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, σε τμήματα του Πολυτεχνείου, οι φοιτητές καλούνται να πληρώνουν για αναλώσιμα ποσά που ξεπερνούν τα 100 ευρώ. Σε άλλες σχολές, παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές, με αποτέλεσμα αρκετά μαθήματα να μην διεξάγονται καθόλου. Επιπλέον, οι συμφοιτητές που διαμένουν στην Εστία καλούνται να καταβάλουν ένα «απαράδεκτο χαράτσι» ύψους 200 ευρώ προκειμένου να εξασφαλίσουν δωμάτιο.

Η αντίδραση του πρύτανη και οι εμφανίσεις στα κανάλια

Η Πανσπουδαστική καταγγέλλει ότι ο πρύτανης επέλεξε να κλειδωθεί μέσα στο γραφείο του, αρνούμενος να συναντήσει τους εκπροσώπους των φοιτητών. Αυτή η ενέργεια περιγράφεται από τους φοιτητές ως ένα «αδιανόητο σόου».

Την ίδια ώρα που ο πρύτανης αρνιόταν τον διάλογο με τους φοιτητές, οι τελευταίοι αναφέρουν ότι έβγαινε στα κανάλια, παρουσιάζοντας την κατάσταση από τη δική του οπτική γωνία. Η στάση αυτή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και οργή στους φοιτητές, οι οποίοι επιζητούσαν άμεση επικοινωνία για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Με πληροφορίες από: Reader