Ο Γιώργος Πατούλης προχωρά σε αγωγές και μηνύσεις για δημοσιεύματα σε βάρος του

Ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αγωγές και μηνύσεις εναντίον δημοσιευμάτων που στρέφονται εναντίον του. Ο κ. Πατούλης εξέφρασε την οργή του μέσω ανάρτησης, αναφερόμενος σε όσα γράφονται για τον ίδιο τόσο στην υπόθεση Μαζωνάκη, σχετικά με τους ελέγχους του ΙΣΑ σε ιατρεία, όσο και για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι δεν θα επιτρέψει τη δυσφήμιση του ονόματός του και τη σύνδεσή του με παράνομες ενέργειες.

Η οργισμένη ανάρτηση και οι κατηγορίες

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Πατούλης έκανε λόγο για δημοσιεύματα που επιχειρούν να διασύρουν το όνομά του. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε κείμενα που αφορούν την υπόθεση Μαζωνάκη, εστιάζοντας στους ελέγχους που διενεργεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε ιατρεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για αναφορές που αφορούν τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ απειλεί με μηνύσεις όσους, όπως δήλωσε, «διασύρουν» το όνομά του. Τόνισε με έμφαση ότι δεν θα επιτρέψει «τη σύνδεσή μου με εγκληματικές ενέργειες τρίτων μέσω μιας φωτογραφίας», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να προστατεύσει την υπόληψή του.

Η εξώδικη δήλωση και οι απαιτήσεις

Στο πλαίσιο των νομικών του ενεργειών, ο κ. Πατούλης έχει ήδη αποστείλει εξώδικη δήλωση προς τους υπεύθυνους των δημοσιευμάτων. Με την εξώδικη αυτή ενέργεια, απαιτεί την άμεση απόσυρση όλων των προσβλητικών δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που τον αφορούν.

Επιπλέον, ζητά τη ρητή ανάκληση των ισχυρισμών που περιέχονται σε αυτά τα κείμενα, καθώς και τη δημόσια αποκατάστασή του. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεσή του να αντιδράσει δυναμικά σε όσα θεωρεί συκοφαντικά και αναληθή.

Σεβασμός στην κριτική, όχι στη συκοφαντία

Ο Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοσιογραφική κριτική, δηλώνοντας ότι τις θεωρεί απολύτως σεβαστές. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτές δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για την «κατασκευή ενοχής» ή την «απόδοση παράνομων πράξεων χωρίς τεκμηρίωση».

Επανέλαβε ότι δεν θα ανεχθεί τη σύνδεσή του «με εγκληματικές ενέργειες τρίτων μέσω μιας φωτογραφίας». Ο κ. Πατούλης είχε ήδη δώσει δημόσιες διευκρινίσεις για τις επαγγελματικές και εταιρικές του σχέσεις από τις 20 Σεπτεμβρίου, και δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει να αγνοούνται αυτές οι διευκρινίσεις και να αντικαθίστανται από υπαινιγμούς που τον παρουσιάζουν ως εγκληματία ή ως πρόσωπο που απολαμβάνει ατιμωρησία.

Προστασία της επιστημονικής και οικογενειακής υπόστασης

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στην ιδιότητά του ως ιατρός, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πατέρας. Με αυτές τις ιδιότητες, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει άλλο να πλήττονται η επιστημονική του αξιοπιστία, η τιμή του και η οικογενειακή του υπόσταση.

Η δήλωσή του απευθύνεται σε κάθε υπεύθυνο, καθιστώντας σαφές ότι «όποιος δημοσιεύει ή αναπαράγει συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης». Προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε εγκλήσεις, αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διεκδικώντας την άρση της προσβολής, τη δημόσια αποκατάστασή του και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη.

Η νομική οδός ως απάντηση στη συκοφαντία

Ο κ. Πατούλης ξεκαθάρισε ότι το εξώδικο που απέστειλε δεν αποτελεί μια τυπική διαμαρτυρία, αλλά μια «σαφή πρόσκληση να σταματήσει η προσβολή και να ανακληθούν οι επίμαχες αποδόσεις». Τόνισε πως η συνέχιση των προσβλητικών δημοσιευμάτων θα αντιμετωπιστεί με τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε τη βασική του αρχή: «Στην κριτική απαντώ δημόσια. Στη συκοφαντία θα απαντώ και δικαστικά». Με αυτόν τον τρόπο, δηλώνει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί την τιμή και την υπόληψή του με όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki