Η Κρίστα Πάικ ξύπνησε λίγο πριν την αποσύνδεση από μηχανική υποστήριξη

Η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα που επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέκτησε τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, λίγο πριν αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη. Οι δικηγόροι της δήλωσαν χθες, Τετάρτη, ότι η πελάτισσά τους είναι «θυμωμένη και αποπροσανατολισμένη» με τα όσα συνέβησαν. Το γεγονός αυτό, που έρχεται μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη θανατική ποινή.

Η αναπάντεχη ανάκτηση των αισθήσεων

Ο δικηγόρος της Κρίστα Πάικ, Ράντι Σπάιβι, κατέθεσε χθες, Τετάρτη, ενώπιον δικαστηρίου του Τενεσί, στις νότιες ΗΠΑ, λεπτομέρειες σχετικά με την απρόσμενη ανάκαμψη της πελάτισσάς του. Όπως εξήγησε, το βράδυ της Δευτένης, η νομική και ιατρική ομάδα πίστευαν ότι η Κρίστα Πάικ ήταν εγκεφαλικά νεκρή.

Σύμφωνα με τον Σπάιβι, τα μηχανήματα που την κρατούσαν στη ζωή επρόκειτο να αφαιρεθούν την επομένη ημέρα, την Τρίτη. Ωστόσο, προς έκπληξη όλων, συμπεριλαμβανομένης της νομικής και ιατρικής ομάδας, η Κρίστα Πάικ ξύπνησε και άρχισε να μιλάει. Οι πρώτες της φράσεις ήταν «πού είμαι;» και «ποιοι είστε εσείς;», ενώ ο δικηγόρος τόνισε ότι κανένας από τους συνηγόρους της δεν ήταν παρών κατά τη στιγμή του συμβάντος.

Η ψυχολογική και σωματική της κατάσταση

Ο Ράντι Σπάιβι περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση της Κρίστα Πάικ, αναφέροντας ότι «πιστεύω ότι είναι θυμωμένη και αποπροσανατολισμένη με όλα όσα συμβαίνουν». Πρόσθεσε ότι η πελάτισσά του γνωρίζει πολύ καλά ότι η πολιτεία του Τενεσί προσπάθησε να την εκτελέσει και ότι σιγά σιγά ανακτά τη μνήμη της.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή, σύμφωνα με τον δικηγόρο. Η Κρίστα Πάικ έχει έναν θρόμβο στο ένα της χέρι και υποφέρει από πνευμονία. Δεν μπορεί ακόμη να καταπιεί, με αποτέλεσμα να μην έχει φάει. Επιπλέον, και τα δύο της χέρια και τα πόδια είναι πολύ πρησμένα, και δεν είναι ακόμη γνωστό πόση κινητικότητα θα μπορέσει να ανακτήσει στα άνω άκρα της. Ο Σπάιβι επεσήμανε επίσης ότι η Πάικ παραμένει δεμένη με αλυσίδες από τα πόδια και το ένα χέρι στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Δικαστικές ενέργειες και αιτήματα διαφάνειας

Οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ έχουν προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας τη διατήρηση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Σκοπός τους είναι τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική αγωγή εναντίον της πολιτείας του Τενεσί.

Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, η δικαστής Αΐσα Μάιλς ενέκρινε το αίτημα της υπεράσπισης της Πάικ. Ζήτησε από τις σωφρονιστικές αρχές να διατηρήσουν όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που συνδέονται με την απόπειρα θανάτωσής της. Αυτό περιλαμβάνει πρωτίστως «όλα όσα βρίσκονταν στην αίθουσα» των εκτελέσεων, όπως το θανατηφόρο διάλυμα, οι σύριγγες και οι οροί, ακόμη και όσα επρόκειτο να απορριφθούν. Ο άλλος δικηγόρος της Πάικ, Λουκ Ίνεν, χαιρέτισε την απόφαση της δικαστή, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιθυμία της για «διαφάνεια».

Το ιστορικό της υπόθεσης και άλλες εκτελέσεις

Η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Την εποχή εκείνη, η Πάικ ήταν 18 ετών. Η ίδια, μαζί με δύο ακόμη έφηβους, είχαν παρασύρει τη Σλέμερ σε μια δασική περιοχή στο Νόξβιλ του Τενεσί, όπου την βασάνισαν και στη συνέχεια τη δολοφόνησαν.

Στον απόηχο της αποτυχημένης εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, οι εκτελέσεις στο Τενεσί ανεστάλησαν και διατάχθηκε ανεξάρτητη έρευνα για το συμβάν. Παράλληλα, στο Τέξας, εκτελέστηκε χθες το βράδυ με θανατηφόρα ένεση ο Τζαμάλ Χάουαρντ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για φόνο.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr