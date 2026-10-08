Η διπλή διάρρηξη στη Ρόδο: Δράστες μπήκαν δύο φορές σε μία ώρα και πήραν ψεύτικα κοσμήματα

Δύο άγνωστοι δράστες φέρεται να διέρρηξαν μια κατοικία στη Ρόδο το πρωί της Τρίτης, πραγματοποιώντας μάλιστα δύο εισβολές στο ίδιο σπίτι μέσα σε μία ώρα. Η λεία τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περιελάμβανε ψεύτικα κοσμήματα και ρούχα. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, μια Ελληνίδα που διαμένει μόνιμα στη Γαλλία, αντιλήφθηκε το περιστατικό απομακρυσμένα, παρακολουθώντας τις κάμερες ασφαλείας μέσω του κινητού της τηλεφώνου, ενώ ο συναγερμός είχε επίσης ενεργοποιηθεί. Την κλοπή κατήγγειλε στις αρμόδιες αρχές η 78χρονη μητέρα της.

Η πρώτη εισβολή στην κατοικία

Οι άγνωστοι δράστες φέρεται να εισέβαλαν στην κατοικία το πρωί της Τρίτης, με την πρώτη τους είσοδο να καταγράφεται συγκεκριμένα στις 11:10. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού, διέρρηξαν την πόρτα της κουζίνας, προκαλώντας φθορές και παραβιάζοντας την ασφάλεια της οικίας.

Αφού εισήλθαν, οι δράστες κινήθηκαν προς την κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Από εκεί, αφαίρεσαν ένα κουτί το οποίο περιείχε διάφορα ψεύτικα κοσμήματα, ευρέως γνωστά ως φο μπιζού. Επιπλέον, πήραν και μία τσάντα που περιείχε ρούχα, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη τους λεία από την κατοικία.

Δεύτερη διάρρηξη μέσα σε μία ώρα

Το περιστατικό έλαβε μια ιδιαίτερη τροπή, καθώς οι ίδιοι δράστες φέρεται να επέστρεψαν και να εισήλθαν ξανά στο ίδιο σπίτι. Η δεύτερη αυτή είσοδος καταγράφηκε περίπου μία ώρα μετά την πρώτη, συγκεκριμένα στις 12:10 το μεσημέρι, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την τόλμη τους.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές δεν διευκρινίζουν τι ακριβώς έκαναν οι δράστες κατά τη διάρκεια της δεύτερης εισβολής τους στην κατοικία. Επίσης, δεν έχει προσδιοριστεί εάν αφαίρεσαν επιπλέον αντικείμενα ή τι άλλο μπορεί να αναζήτησαν κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης παρουσίας τους στον χώρο.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση και καταγγελία

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία ζει μόνιμα στη Γαλλία, είχε εγκατεστημένο ένα σύστημα καμερών ασφαλείας στην κατοικία της στη Ρόδο. Μέσω της εφαρμογής στο κινητό της τηλέφωνο, είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις εντός και εκτός του σπιτιού, γεγονός που της επέτρεψε να αντιληφθεί τη διάρρηξη ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Παράλληλα με την οπτική επιβεβαίωση από τις κάμερες, είχε ενεργοποιηθεί και ο συναγερμός του σπιτιού, ειδοποιώντας για την παραβίαση. Την κλοπή κατήγγειλε στις αρμόδιες αρχές η 78χρονη μητέρα της ιδιοκτήτριας, η οποία ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες.

Η χρονική καθυστέρηση και η έρευνα των αρχών

Από την πρώτη στιγμή που οι δράστες εισήλθαν στην κατοικία, στις 11:10 το πρωί, μέχρι την ώρα που η 78χρονη μητέρα ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στην καταγγελία, μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα σχεδόν δύο ωρών. Αυτή η καθυστέρηση έδωσε στους διαρρήκτες επαρκή χρόνο για τις δύο διαδοχικές εισβολές.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για την υπόθεση, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο αγνώστων δραστών. Η έρευνα επικεντρώνεται στην συλλογή στοιχείων που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της διπλής διάρρηξης και στη σύλληψη των υπευθύνων.

Με πληροφορίες από: Topontiki