Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Προλαμβάνω» με δωρεάν μαστογραφίες

Ο δεύτερος κύκλος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» ξεκινά επίσημα στις 13 Οκτωβρίου 2026. Το πρόγραμμα, το οποίο εξελίσσεται σε μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, θα προσφέρει δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης. Η έναρξη του νέου κύκλου συμπίπτει συμβολικά με τον μήνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Το «Προλαμβάνω» ως μόνιμη εθνική πολιτική

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» καθιερώνεται πλέον ως μια σταθερή και μόνιμη εθνική πολιτική στον τομέα της υγείας. Η χρηματοδότησή του πραγματοποιείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, γεγονός που σηματοδοτεί τη δέσμευση για τη διαρκή υποστήριξη των δράσεων πρόληψης στη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει τη συνέχεια των προληπτικών ελέγχων και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε σημαντικές ιατρικές εξετάσεις. Ο στόχος είναι η θωράκιση της δημόσιας υγείας μέσω της συστηματικής πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης ασθενειών.

Δωρεάν εξετάσεις και απλή διαδικασία συμμετοχής

Με την έναρξη του δεύτερου κύκλου, το πρόγραμμα επικεντρώνεται αρχικά στις δωρεάν μαστογραφίες και τα υπερηχογραφήματα. Αυτές οι εξετάσεις είναι διαθέσιμες για το σύνολο των γυναικών, τόσο τις ασφαλισμένες όσο και τις ανασφάλιστες, εξασφαλίζοντας ότι καμία δεν θα αποκλειστεί λόγω οικονομικών ή γραφειοκρατικών εμποδίων.

Η διαδικασία συμμετοχής έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ιδιαίτερα απλή και προσβάσιμη. Οι πολίτες που έχουν ήδη ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν αυτόματα το παραπεμπτικό τους μέσω μηνύματος SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, διευκολύνοντας την άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Κλείσιμο ραντεβού και κάλυψη της περιφέρειας

Για όσους επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού ή δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, υπάρχει η δυνατότητα να το πράξουν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται εύκολα με τη χρήση του ΑΜΚΑ του κάθε ενδιαφερόμενου, απλοποιώντας περαιτέρω τη διαδικασία.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας και να διευκολυνθούν όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης, οι Κινητές Ομάδες Υγείας θα επιστρατευτούν ξανά. Αυτές οι ομάδες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε απομακρυσμένες περιοχές, εξασφαλίζοντας ότι η πρόληψη φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας.

Σημαντικά αποτελέσματα από τον πρώτο κύκλο

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσίασε τα μέχρι τώρα στοιχεία από την πορεία του προγράμματος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν την κρίσιμη σημασία της πρόληψης για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 554.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου των προληπτικών ελέγχων. Η έγκαιρη διάγνωση, όπως τονίστηκε, συμβάλλει στην κατακόρυφη αύξηση των ποσοστών πλήρους ίασης, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των δράσεων του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Επέκταση σε καρδιαγγειακά νοσήματα

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» πρόκειται να επεκτείνει τις δράσεις του. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τον προληπτικό έλεχο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, μια κατηγορία παθήσεων με σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Αυτή η διεύρυνση των προληπτικών ελέγχων έχει ως στόχο την ολιστική θωράκιση της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση κάθε πολίτη σε ένα ευρύ φάσμα προληπτικών εξετάσεων, συμβάλλοντας στην προστασία και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki